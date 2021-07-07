江启臣：台独走不通 应回归既有两岸对话基础

对于美国印太政策协调员坎贝尔(Kurt Campbell)的“美国不支持台独”的表态，国民党主席江启臣表示，这直接道破大家心知肚明的事实。美国的明确表态，更是给民进党政府一个明确的提醒。

据台湾《经济日报》报道，江启臣今天在面簿发文说，台湾前国安会秘书长长邱义仁提到台独并非台湾人民自己可以决定。民进党大老的自白，党内无人敢正面反驳。无独有偶，坎贝尔更是直接道破大家心知肚明的事实。

江启臣指出，美国的明确表态，更是给民进党政府一个明确的提醒。台湾政府在两岸关系上过度对立的政治操作，不但已经让两岸陷入逐渐难以挽回的僵局，更影响美方战略模糊下可以保持的弹性，冲击区域稳定。类似的宣示与表态，不但是向中国大陆释放善意，宣示回归美国传统外交路线，更是意图拉紧民进党早已松落的缰绳。

江启臣认为，不论是民进党内部的声音，或是美国政府外部的提醒，蔡英文政府都应该体认到在现有的国际形势和两岸结构下，台独之路是走不通的。拥护现有的体制，回归既有的两岸对话基础，尽可能的维护两岸关系和平稳定，争取台湾最大的自主性，才是对当前台湾最务实、最有利的一条路。

江启臣强调：“中华民国是我们的最大公约数”。他表示，蔡英文应该明白，所有涉及领土现状和台湾定位的改变，不会进入修宪委员会，更应该将大陆时期的民国历史，重新放回教科书；政府文书和新闻发布上，也应该回归宪法称对岸为“中国大陆”，展现对于宪法最基本和最直接的尊重。

坎贝尔7月6日在亚洲协会就美国印太政策举行的一场在线对话会上说：“我们支持牢固的美台非官方关系，我们不支持台独，我们完全认识并了解其敏感性。”