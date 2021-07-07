港浸大证实“光城者”案一被捕者为学校职员

香港警方昨天公布拘捕组织“光城者”多名成员，涉嫌组织策划恐怖袭击，浸会大学今天证实，其中一名被捕者为该校职员。浸大方面称，该起案件现正由警方作出调查。校方已即时暂停该职员的职务，并会全力协助调查工作。

综合《星岛日报》、香港电台和香港01新闻报道，警方此前瓦解港独组织“光城者”，该组织图谋策划恐袭，共拘捕九人，包括六名中学生、中学教职员及大学管理层。约10名国安处探员今日中午12时押解案中疑犯前往浸大国际学院调查，在场逗留约一小时后离开。此前消息指，被捕的大学管理层为浸会大学持续教育学院公关及传讯主任杜倚狮。浸大随后证实，该校一名职员被捕。

浸大校长卫炳江今日向职员及学生发信，指大学一名职员因涉嫌与一起由鼓吹港独组织策划的恐怖袭击计划有关的案件而被捕，警方今日手持搜查令进入石门校园搜集资料，大学会全力协助调查，并已即时暂停该名被捕职员的职务。

浸大还在信中说，理性表达意见和讨论，并以理性的方式和平解决分歧，乃公民社会的基石。恐怖主义和暴力严重威胁市民大众的安全，甚至社会和国家的安宁和秩序。浸大强烈谴责恐怖主义及暴力行为，强调大学成员亦必须时刻守法。

消息称，被捕的浸大大学管理层人员，为39岁香港浸会大学持续教育学院公关及传讯主任杜倚狮，自2014年起于学院任职，涉充当“金主”角色，组织所有资金皆由他提供，警方于案中冻结约60多万元（港元，1港元约0.17新元）资产亦属其所有。同案被捕的中学女职员为其妻子，亦从事校内行政工作。据了解，有人于反修例事件期间驾驶“家长车”接载示威者，其间认识一批学生，双方在反修例后仍有保持联络。