下午察：美国印太“沙皇”坎贝尔答问：美国对台爱有多深？

被台湾媒体形容为美国印太“沙皇”的印太政策协调员坎贝尔(Kurt Campbell)公开表态,不支持台湾独立。这是美国总统拜登上台后,白宫高级官员首次明确对台独问题画出红线。

坎贝尔是美国有名的“亲台派”,与台湾现总统蔡英文在李登辉时代就建立了交情。这个台湾的美国“朋友”昨天(7月6日)在出席美国智库亚洲协会(Asia Society)主办的一场在线讨论会时,被问到美国对台“多少爱是太多”(how much love is too much)。

对此,坎贝尔表明:“我们支持一个牢固的美台非官方关系,我们不支持台湾独立。”

他在回应时还数次表示,自己要非常小心回答,称华盛顿“完全认识并了解这个问题的敏感性”,显示这个谈话虽然是在智库中进行,但是内容是字斟句酌表达了官方立场。

不过,坎贝尔也强调,美国相信台湾有和平生存的权利,也想看到台湾扮演国际角色,尤其是在疫苗、疫情大流行等方面,台湾不应被国际社会忽视。

坎贝尔说,这是美国所接受、支持的平衡,“我们非常支持台湾的尊严……而且我们尝试在台海发出非常清楚的威慑信号”。

美国主导台湾问题国际化

拜登政府上台后协同盟友力量,在台湾问题上不断对北京施压,使得美中(大陆)台三角关系,在国际媒体上一直维持高热度。

今年以来,美国主导或影响的美日领导人峰会、美韩领导人峰会、日澳“2+2”会谈、欧日视频峰会等联合声明,都提及了台海和平与安全的重要性。

6月举行的七国集团(G7)领导人峰会的联合公报,也史无前例把台海问题纳入其中,台湾问题国际化的趋势越来越明显。



6月举行的G7领导人峰会,首次把台湾问题纳入联合公报。(法新社)

最近几星期,美国亲密盟友日本的多名高级官员,在台湾问题上也做出惹恼北京的表态。

日本防长岸信夫上月24日接受彭博社访问时说,台湾的和平与稳定与日本直接相关,日本正在密切关注中国大陆和台湾之间的关系,以及中国大陆的军事活动。

他称,中国大陆强化军事力量,使得两岸的平衡严重倾斜,而这一差距正在逐年扩大。

日本副防长中山泰秀紧接着在上月28日哈德逊研究所(Hudson Institute)的一场线上活动中,质疑美、日等多国自1970年代以来采取的“一中政策”,并称应把台湾作为一个“民主国家”来保护。

继国防部一二把手公开挺台后,日本副首相麻生太郎周一(7月5日)也公开表明,如果北京攻打台湾,日本将认定这是安全保障相关法所规定的“存亡危机事态”,并可能因此行使受限的集体自卫权,届时“美日要一同防卫台湾”。

华盛顿不断试探北京底线

华盛顿自身也不断试探大陆底线。比如,深陷疫情的台湾民进党政府早前对大陆企业代理的德国BNT疫苗“欲迎还拒”,美国就登场赠台莫德纳疫苗;三名美国参议员上月6日还罕见地乘坐美国空军C-17战略运输机飞抵台湾,派军机降落台湾的做法,被大陆舆论形容为“美台切香肠战术又下了离手指更近的一刀”。

上周三(6月30日),美国和台湾更恢复了睽违五年的台美贸易暨投资架构协定(TIFA)谈判,为加强双边贸易合作铺路。



美国三名参议员6月6日罕见搭乘美国军机访台。(路透社)

就在各方议论,华盛顿可能放弃多年来在台湾问题上的“战略模糊”时,坎贝尔却在美国是否支持台独问题上,给出了特别清晰的华盛顿立场:即华盛顿只会承认“一个中国”,美台关系再好,始终是非官方关系。

其实,坎贝尔的表态符合他的一贯立场。早在2019年,他和目前担任拜登国家安全事务顾问的沙利文就在《外交事务》(Foreign Affairs)上发文指出,考虑到历史的复杂性,不去单方面改变现状是最好的结果,台湾不仅是一个潜在的交火点,其实也是美中关系历史上一项“最大的、无人宣称的成功(the greatest unclaimed success )”。

他们认为,美中能采取灵活和有细微差别(nuanced)的方法处理台湾问题,让台湾得以在模糊空间中成长、繁荣和民主化,这种方式甚至能成为华盛顿和北京处理其他日益具挑战的外交问题的参照和典范。

台湾外交部强调“台湾是一个主权国家”

面对坎贝尔“泼冷水”式的表态,台湾外交部发言人欧江安今天回应时强调,中华民国台湾是一个主权国家,不是中华人民共和国的一部份,这是事实,也是现状。

她还称,拜登政府自上任以来,已多次强调对台湾的支持“坚若磐石”(rock-solid),也积极联合盟友表达对台海和平稳定的高度重视。台湾也是负责任且可靠的伙伴,台湾与美国在许多区域及全球性议题都有非常紧密的合作,乐愿对国际社会继续做出贡献。



台湾外交部发言人欧江安称,中华民国台湾是一个主权国家。(互联网)

不过,坎贝尔的立场会让台湾的精英意外吗?非也,虽然近期美台关系如胶似漆,但很多迹象显示,台湾资深的两岸关系专家,都知道底线与华盛顿的“磐石”到底有多坚。

台日关系协会会长邱义仁本月4日在接受前总统陈水扁广播专访时称,台湾要宣布独立一事,“不是台湾人民可以自己决定的”,而且说了一句让一些希望看到台独成功者伤心的真相:“美国根本就不赞成”。

邱义仁曾在陈水扁政府时期出任行政院、总统府和国安会秘书长、行政院副院长等职。他不偏不倚在坎贝尔发言的几天前说出这番话,有台湾评论就指出,这和坎贝尔的表态“一唱一和”,显然台湾早前也收到了美国传递的信号。

分析:美国要防止被台湾拖下水

对华盛顿而言,台湾与大陆僵持不下,台湾就能发挥遏制北京的战略作用,但华盛顿也很清楚,如果台海出事,美国同样也会陷入麻烦。因此华盛顿在台湾问题上收收放放,却始终清楚北京的红线,一旦走得太远就会及时往回收。

坎贝尔称支持美台维持非官方关系,不支持台湾独立,已为美台关系画下红线;一边制止台湾在两岸冲突中把美国拖下水,一边对北京发送拜登政府会结合盟友力量,压制中国大陆的讯号。

反对台独表态为“习拜会”铺路

坎贝尔此次的表态,也在一个微妙的时间点上。虽然中美关系剑拔弩张,但华盛顿方面近期已多次释放信号,正在设法促成双方领导人接触。

坎贝尔在同一场讨论中,被问及美国总统拜登和中国国家主席习近平,是否有望在今年10月举行的20国集团(G20)峰会期间或更早进行会晤时,也暗示这样的可能性。

他说,相信两位领导人都将进行评估,他的期望是“不久之后将进行某种接触”。既然如此,那就有必要将台美关系放一放,为中美领导人可能的峰会创造比较适当的氛围。

说到底,在北京与华盛顿的博弈中,台湾始终只是华盛顿用来制衡北京的棋子,在特定的时局下被用来维持华盛顿所需要的“现状”;华盛顿不会让棋子成为美国政策或美中正式外交关系的绊脚石。