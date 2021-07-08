美国会：中国海军构成重大挑战 是国防规划首要关注

美国国会研究处(CRS)在一份本月刚刚更新的报告中说，中国大陆海军被视为对美国海军实现和维持战时对西太平洋深海海域的控制构成重大挑战。报告分析了中国大陆进行海军现代化的多个目的，包括在必要情况下以军事手段应对台湾局势。

据美国之音报道，隶属美国国会的国会研究处在7月1日更新的有关中国海军现代化及其对美国海军能力影响的报告中说，25年来一直在不断现代化的中国海军已经成为中国近海地区一支强大的军事力量，而且正在更远的水域进行越来越多的行动，包括西太平洋、印度洋和欧洲周边水域的广阔水域。

报告的摘要说：“中国海军被视为对美国海军实现和维持战时对西太平洋深海海域的控制构成的重大挑战，是自冷战结束以来美国海军第一次面临这样的挑战，而且是中国挑战美国长期作为西太平洋领先军事大国地位的关键要素。”

这份由国会研究处的海军事务专家欧罗克(Ronald O'Rourke)撰写的报告说，在一个再次兴起的大国竞争时代，中国的军事现代化努力，包括它的海军现代化的努力，已经成为美国国防规划和预算最首要的关注。

报告分析了中国大陆进行海军现代化的多个目的，包括以军事手段应对台湾局势。

报告写道：“中国的军事现代化努力，包括其海军现代化努力，被认为是旨在发展必要的能力，以军事手段应对台湾局势；在中国近海地区，特别是南中国海，实现更大程度的控制或主导地位；强化中国的看法，即中国有权规范其200英里海上专属经济区（EEZ）中的外国军事活动；捍卫中国的商业海上通信线路（SLOC），特别是那些将中国与波斯湾相连接的线路；取代美国在西太平洋的影响力；并维护中国作为地区主要大国和世界大国的地位。”

报告提到，一些观察人士认为，中国希望它的海军能够作为中国反介入/区域拒止力量的一部分，一支在中国近海地区因台湾或其他问题发生的冲突中可以阻止美国干预的力量，如做不到这一点的话，可以拖延进行干预的美军的抵达或者减少其有效性。

最近一段时间，中国大陆加大了对台湾的军事压力，不断派遣军机现身台湾空域。一些人甚至担心北京可能在不久的将来通过武力夺取台湾。为了应对这种可能性，美国和日本近秘密举行了军事演习和联合军事训练。

这份报告提到，在最近几年，美国海军采取了一系列的行动应对中国的海军现代化，包括将更大比例的舰队以及最先进的船舰、飞机和最好的人才调派到太平洋；维持或加强在该地区的军事存在；加强训练与演习；与印太地区的盟国和其他海军进行接触与合作；扩大计划中的海军规模；发起、增加或加速了众多项目以开发新的军事技术并获得新的舰船、飞机和无人驾驶车辆与武器；开始开发新的作战概念来对抗中国海上的反介入/区域拒止的力量等。

针对美中海军力量的总体平衡，这份报告说，美国和其他观察家普遍认为，虽然今天美国总体上拥有更多的海军能力，但中国的海军1990年代以来的现代化努力大大削弱了美国的优势。如果当前中美海军能力趋势线不变的话，在整体海军能力方面，中国“最终可能会与美国持平甚至超过美国”。

报告说，对于当前美中海军在南中国海的力量对比，有观察人士担心，中国已经与美国持平甚至超过美国。它引用美国海军上将戴维森 (Philip Davidson)2018年4月17日在参议院军事委员会的一个提名听证会上的话说，“除了与美国开战，在其他所有情景下，中国现在有能力控制南中国海。”

美国国会研究处说，针对这份报告，国会要考虑的是美国海军是否对中国的海军现代化努力做出了适当的反应，而国会就此问题达成的决定可能会影响美国及盟国的安全、海军能力和资金需求以及国防工业基础。

专为美国国会参众两院的各个委员会和议员提供政策和法律分析的国会研究处今年1月发表了类似的报告。它也发表了一份有关中国军队总体概况的报告。