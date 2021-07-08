滴滴股价三连跌 又在美面对股东起诉

继滴滴出行应用在中国应用商店下架后，滴滴在美国也要面对股东针对滴滴与公司董事和承销商的两起诉讼案。

据彭博社报道，律师事务所前天（6日）在纽约和洛杉矶向法院提出控诉，指滴滴未公布公司与中国政府机构曾就遵守网络安全法律法规进行商谈。诉方将滴滴首席执行官程维、总裁柳青和其他几名执行董事列为答辩人，公司上市主承销商高盛、摩根士丹利和摩根大通也被列为被告。

彭博社认为，滴滴和其他在美上市大型中国企业的公司结构可能不利于原告。美国股东只可通过被称为“可变利益实体”（VIE）的离岸公司，间接持有中国科技公司的股份。

滴滴曾在招股说明书中提醒参与公司首次公开售股计划投资者，由于公司是根据位于加勒比海地区的开曼群岛法律注册，这些投资者想通过美国法院维护自身权利的能力可能受到限制。

滴滴上周三（6月30日）在纽约挂牌，募资44亿美元（59亿新元）。两天后，中国监管机构对“滴滴出行”实施网络安全审查，要求“滴滴出行”停止新用户注册。

中国官方随后在7月4日进一步宣布，“滴滴出行”存在严重违法违规收集使用个人信息问题，通知应用商店将其下架。

网络安全审查的公告发布后，公司市值在上周五一度减少多达11%，股价也连续三个交易日下滑，前天更大跌20%，昨天闭市时下跌4.64%。