网传维他奶主席内部信：爱国爱港已铭刻进维他奶DNA

香港维他奶公司上周因陷入一场政治风波，引发大陆网民抵制，股价一度跌近12%。大陆网络前天热传一封署名维他奶主席罗友礼的内部信，称已解雇撰写通告的员工，并强调“爱国爱港已铭刻进维他奶的DNA”，但未获网民买账。

综合香港01新闻和路透社报道，继维他奶集团早前发出声明解释事件后，周二（6日）大陆社交平台上再传出一封署名维他奶主席罗友礼的内部信，称已解雇撰写通告的员工，并强调“爱国爱港已铭刻进维他奶的DNA”。

这封由简体字撰写的信件提到，已解雇该名案发后私自撰写内部通告及发布的员工，同时对该名员工保留追究法律责任的权利。

信中提到，集团会继续严厉谴责破坏香港、大陆和所有经营所在地安全与稳定的暴力行为。7月1日的刺警案是公然挑战法律的严重违法暴力行为，完全违背公司的核心价值。目前集团正全力支持和配合港府和警方根据国安法进行的彻底调查，希望案件尽快水落石出，祝福该名不幸受伤的警员能早日康复。

信中还称，作为一间拥有80多年历史的企业，“爱国爱港已经铭刻进维他奶的DNA”。信件提到，1940年，维他奶集团创办人罗桂祥创立维他奶，是希望在特殊时期为香港人提供价值相宜的营养品。大陆改革开放后，父亲罗桂祥满怀爱国之心率先进入开展经营，指不仅为香港，亦为所有中国人提供服务。

不过，大陆网民似乎并不买账，指“维他奶”只是为了赚人民币而道歉，且声明是简体字，亦没有在“外网”发布，认为“只是给大陆网民看”，难以表明香港员工的立场。

此外，还有网民昨天在微博上传出，维他奶当天在天猫商城的网上旗舰店，换上了写有“中国品牌”的封面，上面写道，维他奶作为中国品牌，永远支持中国内地和香港的稳定、繁荣和发展。

然而这一表态也未得到网民认可，这则微博下的回应几乎都是斥责维他奶“早干嘛去了”、“赚不到钱吓坏了”、“滚出中国”。还有一些网民质疑，上述封面相只提到“香港”而没有明确写出“中国香港”，认为维他奶在玩文字游戏。

维他奶目前在天猫商城的网上旗舰店封面如常，并未见“中国品牌”封面。

据香港联交所昨天的资料显示，维他奶最大股东日本三菱日联金融集团在维他奶国际周一股价大跌当日买进近410万股股份，持股比例由15.91%升至16.29%。

三菱日联当日以平均每股25.7969港元（约4.48新元），购入维他奶409.8万股股份，涉资约1.06亿港元。

维他奶周一收报25.95港元，较上周五收市价29.4港元下跌近12%。该股昨天收升3.47%，报26.8港元。