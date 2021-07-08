内蒙古六名厅官同日被查

内蒙古纪委监委7月7日晚同时通报六名厅官被查的消息。

据《新京报》报道，被查的官员包括：呼伦贝尔市政协原主席巴树桓、呼伦贝尔市人大常委会党组成员、副主任白爱军、包头市委常委、宣传部部长郭文焕、内蒙古大数据中心党组成员王云良、内蒙古体育局副局长姜宝东、内蒙古有色地质矿业（集团）有限责任公司原党委书记、总经理吴日山。

巴树桓1957年出生，曾任海拉尔蒙师教师，在共青团内蒙古呼伦贝尔盟委员会学少部担任干事和副部长后，1988年4月出任呼伦贝尔盟委组织部干部科副科长，2002年开始担任呼伦贝尔市牙克石市委书记，2011年担任呼伦贝尔市委常委，2015年任呼伦贝尔市政协主席，2016年被免职。

白爱军辽宁朝阳人，曾任呼伦贝尔盟陈巴尔虎旗巴音哈达苏木政府干事，1998年任呼伦贝尔盟陈巴尔虎旗副旗长，2011年任呼伦贝尔市新巴尔虎右旗旗委书记；2016年任呼伦贝尔市政协党组成员，2018年1月至今任呼伦贝尔市人大常委会党组成员、副主任。

郭文焕1967年5月出生，曾任包头市第三十六中教师，1992年成为包头市青山区政府办公室秘书，之后担任青山区政府办公室副主任、青山区政府办公室党组成员、青山区委常委、青山区委副书记、青山区委书记，2020年8月至今，包头市委常委、宣传部部长。

王云良1964年12月出生，曾任中国人民银行内蒙古分行计算中心、政工办科员，随后担任过内蒙古自治区党委组织部直属机关干部二处主任科员、内蒙古自治区党委组织部干部四处副处长、内蒙古自治区党委组织部干部五处处长、巴彦淖尔市委常委。2021年6月至今，内蒙古自治区大数据中心党组成员。

姜宝东1963年4月出生，曾任呼伦贝尔盟扎兰屯师范学校教师，随后担任过呼伦贝尔盟扎兰屯市招商局副局长、呼伦贝尔市扎兰屯市成吉思汗镇党委书记、呼伦贝尔市经济技术开发区管理委员会主任，2011年任呼伦贝尔市额尔古纳市委副书记、市长。2018年10月至今，任内蒙古自治区体育局党组成员、副局长。

吴日山1955年3月出生，曾在解放军16军48师服役，随后担任过哲里木盟劳动局科员、哲里木盟劳动人事处副处长、哲里木盟行政公署秘书长、内蒙古地质矿产勘查开发局副局长、内蒙古有色地质勘查局党组书记，其2014年4月至2016年5月在内蒙古地质矿产勘查开发局工作，享受正厅级非领导职务待遇，2016年5月退休。