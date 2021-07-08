巴基斯坦驻华大使：将尽一切所能完成“中巴经济走廊”

巴基斯坦驻华大使莫因·哈克在接受中国媒体采访时说，巴基斯坦和中国都面临一些诋毁者的攻击，“有些国家不喜欢看到我们的友谊......但我们不担心，因为中巴友谊坚如磐石。”他强调，巴基斯坦将尽一切所能完成所有“中巴经济走廊”的项目。

根据《环球时报》报道，针对西方近年来对中国的持续指控，莫因·哈克受访时说，“只要你成功了，就总会受到诋毁者的攻击。别担心这个，这是游戏的一部分。”他表示，中国的崛起是和平的，不会对任何国家造成威胁，“巴基斯坦为我们和中国的关系感到自豪，巴中关系建立在温暖的感情和共同的价值观上。”

今年是中巴建交70周年，莫因·哈克表示，在过去70年中，中巴结成了极为特殊的、亲密友好的兄弟关系，双边关系得到了一代又一代领导人和人民的支持与培育。“我们希望，在下一个70年中，我们的关系能发展到一个新高度。”

他同时说，在世界上，巴基斯坦和中国都面临一些诋毁者的攻击，“有些国家不喜欢看到我们的友谊，有些国家不愿看到中国和平崛起。这样的批评声音总会有，但我们不担心，因为中巴友谊坚如磐石。”他强调，巴基斯坦将尽一切所能完成所有“中巴经济走廊”的项目。

莫因·哈克还说，巴基斯坦尤其感谢中国在疫情中的支持，“在我们最困难的时候，中国为我们提供了最重要的救援物资。现在，中国又为我们提供了疫苗。巴基斯坦使用的绝大部分疫苗都是中国制造。”他表示，中国的疫苗非常安全有效，“我自己也接种了中国疫苗，完全没有副作用，我们对中国疫苗的质量非常满意。”

莫因·哈克还说，目前康希诺已经在巴基斯坦实现了本地生产，未来巴方有意愿升级相关生产设施，在中国的帮助下在本土生产更多冠病疫苗。

