路透：华大通过产前检测收集基因数据

路透社昨天（7日）称，他们查阅公开文件后发现，华大基因与中国军方合作开发一项产前检测技术，公司也使用该检测来收集基因数据，全球已有数百万名孕妇接受这项检测。

路透社声称，这份报道首次披露华大基因与中国人民解放军合作开发这项检测，并对该检测进行改进。美国将华大基因收集和分析人类基因数据的做法视为一种国安威胁。

华大基因2013年开始在中国以外的地区销售名叫NIFTY的无创产前基因检测。NIFTY可从孕妇血液样本检测出胎儿是否出现或患上唐氏综合症等异常情况。

华大基因称，迄今为止全球已有超过800万名女性接受华大基因的产前检测。NIFTY在至少52个国家或地区销售，包括英国、欧洲、加拿大、澳大利亚、泰国和印度，但并没有在美国出售。

公司告诉路透社，他们使用送到香港实验室的剩余血液样本和来自这些产前检测的基因数据，进行人口研究。路透社称，他们发现由华大运营、位于深圳的国家基因库存储了参与NIFTY检测的500多名欧洲、亚洲等地女性的基因数据，并指基因库获得中国政府资助。

华大集团在官网上介绍，深圳国家基因库是一座世界领先的国家级综合性基因库，2011年由国家发展改革委员会、财政部、工业和信息化部、卫生健康委员会（原卫生部）四部委批复建设，并在以国家发展改革委员会和深圳市政府为联合理事长单位的理事会指导下，由深圳华大生命科学研究院（原深圳华大基因研究院）承建。

路透社称，他们并没有找到华大基因违反隐私协议或法规的证据。华大基因声称，公司获得相关人士签字同意，并获得海外样本和数据五年后将之销毁，在整个测试或研究过程任何阶段，都无法获得任何可识别的个人数据。

不过，NIFTY检测的隐私政策指出，如果收集到的数据直接关系到中国的国家安全或国防安全事务时，上述数据可以共享。华大基因称，他们从未基于国安或国防目的，被要求向中国政府机构提供，或在过去提供过NIFTY检测数据。

曾对中国公司收集健康数据发出警告的美国国家反间谍与安全中心，在回应路透社的调查结果时说，在海外参加NIFTY测试的女性应该关注有关允许与中国安全机构共享数据的隐私政策。

报道称，中国外交部认为，这项调查结果凸显了美国机构无端指责和抹黑的作风。