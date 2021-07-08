中国核心期刊论文建议尽量满足孕妇调岗等合理要求

中国经济类核心期刊《财政研究》最近刊发论文就生育相关政策提出许多建议，其中包括营造女性能够兼顾工作和家庭的“生育友好型”职场，为生育提供便利的同时也能促进女性的劳动参与。保障女性生育过程中的就业福祉，确保女性不因妊娠或生育而受职场歧视，应当尽量满足孕妇调换工作岗位等合理要求。

根据澎湃新闻报道，这篇由武汉大学国家发展战略研究院中国人口发展研究课题组撰写的《实现适度生育水平 积极应对人口老龄化》论文认为，生育相关政策将从限制性、处罚性、管制导向的政策体系转向激励生育、便利生育、服务生育、更具包容性的全面生育支持导向。

文章对完善生育支持体系提出建议：放开生育限制，营造良好的包容性生育养育环境；降低生养子女相关的医疗、住房和教育成本，减轻家庭生育 养育教育负担；帮助育龄人群平衡工作与家庭，积极构建生育友好型社会；探索创新老幼同乐的代际互助模式，实现代际和谐共赢；重视迁移人口的婚姻生育，有效缓解家庭分离导致的婚姻家庭生活困境。

文中指出，不少育龄人群处于“上有老”“下有小”的困境，而且还面临着难以平衡“职场”和“家庭”的问题。构建覆盖幼儿、青少年、老年等各阶段的全周期支持体系，营造女性能够兼顾工作和家庭的“生育友好型”职场，为生育提供便利的同时也能促进女性的劳动参与。保障女性生育过程中的就业福祉，确保女性不因妊娠或生育而受职场歧视，应当尽量满足孕妇调换工作岗位等合理要求。

文章强调，夫妻双方对生育和抚育子女的共同责任，构建责任共担的政策支持体系。探索实施父母育儿假，有利于降低企业用工成本的性别差异，减少女性在职业发展过程中面临的性别歧视，也可以有效均衡夫妻双方的家庭责任，有利于家庭整体和谐与孩子的健康成长。

文章还提出，当前，要放开生育政策限制，逐步探索让家庭自主制定生育决策。完善新生儿户籍登记管理制度，取消社会抚养费。通过授予社会荣誉的方式给予生育行为充分的社会肯定，增加家庭生养子女的荣誉感和幸福感；要倡导重视家庭、重视婚姻、重视生育的价值观，鼓励在家庭条件能够承受的范围内适度生育等。

