国民党：纪念七七事变应是两岸最大公约数

昨天是七七事变84周年，国民党表示，纪念七七卢沟桥抗战，应该是两岸不分党派和政治立场的最大公约数。过去两岸人民可以不分党派，为了民族存亡和摆脱殖民的共同目标而放下分歧、携手奋斗，现在也一定可以为了和平稳定的最高价值而化解冲突、对话合作。

国民党昨晚透过面簿表示，七七事变成为台湾摆脱殖民的转捩点，有许多台籍志士远赴大陆参与抗战，让靠着自己力量，光复故乡的梦想有了实现可能。因此，纪念七七卢沟桥抗战，应该是两岸不分党派和政治立场的最大公约数。

国民党指出，当前台海周边局势诡谲多变，各种军事活动频繁。而两岸关系则渐趋紧张，敌意螺旋不断上升，事情的发展似乎朝着令人不安和担忧的方向前进。因而在84年后的今天，追溯过往的这段历史，更具有现实的重大意义。

国民党呼吁，两岸都应该用历史彰显和平的可贵，避免悲剧重演。过去两岸人民可以不分党派和身分，为了民族存亡和摆脱殖民的共同目标而放下分歧、携手奋斗，现在也一定可以为了两岸和平稳定和繁荣发展的最高价值而化解冲突、对话合作。

国民党也表示，84年前的国民党，面对卢沟桥突发的枪响，处变不惊、毅然决然的承担起维护和平、捍卫民族生存发展的重担。84年后的国民党，面对两岸关系和中华民国生存发展的挑战，也会以负责任的态度，承担起同样的重大责任，这是国民党向来的精神，也是一贯的坚持。

前国民党主席朱立伦也透过面簿指出，缅怀历史，并非为了挑起仇恨，而是为了珍惜和平。最近日本慷慨援助台湾200多万剂的疫苗，大家深深感谢，更是长久以来双方互助友好的展现，希望友谊长存，和平永在。

朱立伦说，身为中华民国的子民与国民党的一份子，不但要记住这段历史，更应光荣地讲述这段过去，让先贤先烈们为人民、为台湾、为世界共同奋斗的过程，永存后世心中。

