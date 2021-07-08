约翰逊：不希望因反华情绪把所有中国投资拒之门外

英国首相约翰逊表示，国家安全顾问将审查中国半导体公司安世半导体(Nexperia)对英国最大半导体工厂Newport Wafer Fab的收购交易。约翰逊补充说，他不希望反华情绪导致英国试图对所有中国投资关上大门。

综合彭博社、法新社和路透社报道，安世半导体周一收购了总部位于威尔士的Newport Wafer Fab，后者主要为汽车行业生产半导体。英国的《企业法》给政府30天时间考虑是允许交易推进还是进行安全审查。

此前英国议员称，该收购案可能威胁英国高科技的未来。约翰逊的发言人周二曾表示，政府已经决定“在这个时候进行干预是不合适的”，但约翰逊隔天告诉议会，“我将要求国家安全顾问调查一下”。

安世半导体母公司闻泰科技早些时候在一份声明中称，交易面临“不确定性”。

约翰逊告诉议会，国家安全顾问Stephen Lovegrove将“判断这些芯片产品是否对中国具有真正的知识产权价值和利益，是否存在切实的安全隐患。”

但当有议员对中方参与该收购交易感到担忧后，约翰逊补充表示，他不希望反华情绪导致英国试图对所有中国投资关上大门。

“我想表明一个非常、非常重要的观点，因为……我不希望我们，不希望反华情绪导致我们把中国对英国的每一笔投资都赶走，”他对一个议会委员会表示。

报道指出，英国政府推翻该交易可能激怒中国当局，并且成为英国在中国芯片产业投资方面立场强硬的信号。芯片行业也是中美贸易战的焦点。

虽然约翰逊阻止中国华为参与英国5G建设，但伦敦当局倾向于对芯片行业交易采取更宽松的策略。

今年英国通过了一项新法律，赋予政府在认为收购案存在国安风险的情况下对之进行干预的广泛权力。部长们将有五年的时间来审查交易，如果收购案被判定为对国家安全存在威胁，则当局有权取消交易。

根据最新的英国数据，尽管Newport Wafer是英国最大的晶圆制造厂之一，但与美国和亚洲的工厂相比，它的规模仍然很小，年收入为4940万英镑（9214万新元）。

除了车载芯片，Newport Wafer Fab还一直专注于更先进的复合芯片的生产，这些半导体是5G和面部识别等技术的核心。该公司还与多所英国大学建立了紧密的联系。

安世半导体发言人在回复彭博问题的电子邮件中表示，该公司多年来一直是Newport Wafer的客户。

发言人说，Newport拥有良好的业绩记录，并且在先进的半导体技术等方面拥有无与伦比的经验，通过此次收购，安世半导体得以令自己的供应链获得保障。

安世半导体于2017年从恩智浦半导体分拆出来，后被北京建广资产管理有限公司牵头的中国财团收购。 2018 年，生产手机和平板电脑的闻泰科技以36亿美元收购了安世半导体的控股权。

