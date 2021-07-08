港媒：入境海关首长私人饭局 参与者涉强奸案

香港媒体引述消息人士称，香港入境处长区嘉宏、海关关长邓以海3月初与某中国国企高层在湾仔高级私人会所聚餐时，涉嫌违反限聚令被票控，有参与这场饭局的人士涉及一起强奸案。

香港《明报》今天（8日）报道，上个月接到“匿名投诉”，指一名中国籍女子在湾仔一私人会所内吃晚饭，被友人强奸。投诉者称，席间有区嘉宏、邓以海，及一名国企高层。

香港警方证实拘捕一名男子，并起诉他企图强奸，也在调查期间曾向湾仔一个餐饮业务处所发出九张限聚令告票。消息人士称，聚餐与强奸案发生地点不同。

香港警方在上个月26日回应该报查询时说，今年3月3日接获一名香港女子报案，称3月2日晚上她在住所内被强奸，警方经调查后拘捕一名香港男子，并以一项企图强奸罪起诉这名男子。报道称，由于案件已进入司法程序，警方不作评论。

警方说，调查期间发现有人在3月2日晚上于湾仔一个餐饮业务处所聚餐，违反限聚令，于是以《预防及控制疾病（禁止群组聚集）规例》（又称限聚令）向九人发出定额罚款通知书，也以《预防及控制疾病（规定及指示）（业务及处所）规例》检控处所负责人。警方发言人以口头方式补充，九人已缴罚款，涉事处所负责人已于6月15日上庭。

至于被票控人士是否涉及上述两名纪律部队首长，香港海关称没有补充，入境处则没有回复。有纪律部队高层回复称“事件敏感”，不愿透露。

该报上个月28日也向上述私人会所查询3月是否有食客被票控，以及是否发生强奸案，会所职员称“完全无呢回事”（没这回事）。报案者所提到的强奸案发生当天（3月2日），香港餐饮场所在晚间的堂食服务到晚上10时就要结束，每张餐桌最多只能有四人共用。

另据港媒“立场新闻”报道，调查发现，区嘉宏和邓以海数月前出席的是约10人饭局，违反当时的堂食四人限聚令。两人事后各被警方罚款5000港元（870新元），但港府没有公布这起事件。

报道称，警方昨晚表示，他们一般不会公布涉嫌违反《预防及控制疾病规例》人士身分的资料，未正面回应区、邓两人是否被票控。

报道引述消息人士称，涉事的餐饮场所是位于湾仔湾景中心的“随缘汇”，食环署食肆牌照上显示的店号为“吉祥荟”。“吉祥荟”是在香港、中国大陆营运的高级私人会所。

消息人士也透露，香港警方是在调查另一起刑事案件时，揭发这场饭局，事后向区、邓等人发出罚款通知书。

立场新闻6月27日也分别向保安局、警方、入境处及海关查询，至今仍未得到回复。

区嘉宏及邓以海加入香港纪律部队均逾30年，区嘉宏2019年晋升为入境处副处长，并于2020年7月接替曾国卫出任处长。邓以海则于2017年获任命为海关关长。两人均是香港维护国家安全委员会成员。