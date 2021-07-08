“70后”朱忠明任中国副财长 现有班子中最年轻

中国湖南副省长朱忠明，今年6月已任财政部党组成员，7月已任财政部副部长。

据《新京报》报道，中国财政部官网“部领导”一栏朱忠明的简历显示，其6月已任财政部党组成员，7月已任财政部副部长。

朱忠明是名“70后”，出生于1972年4月，浙江海宁人，1993年毕业于武汉大学经济学院财政与审计系审计学专业。毕业后，朱忠明成为浙江省财政厅办公室科员，此后，在浙江省财政厅工作多年，历任办公室副主任科员、主任科员，办公室副主任等职，2008年任浙江省财政厅副厅长。

担任浙江省财政厅副厅长四年后，2012年，朱忠明调任温州市副市长，后任温州市委常委、瓯江口新区开发建设管委会党委书记。

他2015年转任浙江省审计厅副厅长，2017年升任浙江省审计厅厅长。

2020年1月，朱忠明重回浙江省财政厅，任浙江省财政厅党组书记、厅长。同年4月，朱忠明跨省履新，升任湖南省副省长，成为湖南省当时最年轻的副省长。出任湖南省副省长后，朱忠明负责教育、民政、卫生健康、医疗保障工作。

此番履新中国财政部后，根据分工，他分管自然资源和生态环境司、农业农村司、会计司、监督评价局、财政部各地监管局、会计资格评价中心、会计准则委员会、中国注册会计师协会、北京国家会计学院、上海国家会计学院、厦门国家会计学院。联系国家农业信贷担保联盟有限责任公司、国家绿色发展基金等基金公司。

在朱忠明之前，财政部领导班子也有调整：今年4月，财政部副部长程丽华，出任安徽省委副书记。

目前，中国财政部部领导有九人，“70后”朱忠明是班子中最年轻的。

