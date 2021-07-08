称被德媒抹黑 德国“亲中网红”众筹打官司

一名德国女大学生近日在网上发起众筹募捐，为的是要控告德国《世界报》称她是“中国的秘密宣传员”。

据德国之声中文网报道，中文名为海雯娜的Navina Heyden是德国基尔的一名大学生，她今年6月在网上开设了一个众筹账号“帮助德国女孩Navina对抗媒体诽谤”。她在说明中介绍称，自己是中国人民的朋友，一年多来在推特上致力展示一个真实的中国，这招致了“仇视中国者的恶意攻击”。

海雯娜说，她与《世界报》记者有过一次视频对话，但在后来见报的文章中，对方把她描绘成“一个为中国政府作宣传的人”，是“对德国社会的威胁”。她指责文章从头到尾充斥着不实内容，这种做法明显违反德国法律和媒体准则，世界报的文章是“言论打压的又一例证”。

海雯娜的推特账号是2020年3月开设的，现在已有超过2万6000名粉丝。她时常发表支持中国官方立场的言论，比如她认为有关新疆再教育营的报道是无良学者的编造，有关这个话题的报道在欧洲主流媒体受到审查，受众无法得知真相。她指香港的抗议者是暴徒，他们的抗争没有人在乎。她还在中共建党100周年时发推，认可其卓越成就。

《世界报》6月15日刊登了一篇题为《中国的秘密宣传员》的长篇报道，指出中国试图通过在德国政治、经济、媒体界寻找代言人，影响舆论，改善中国在德国公众眼中的形象。文章由多个平行章节组成，主人公包括一家私人电视公司、一位资深媒体人、一位前内阁部长，海雯娜也是其中之一。

文章写道，这些看似不相干的人其实在帮着做同一件事：让德国人相信，“中国是一个民主、待人友善的进步的国家，是一个引人入胜的旅游目的地和值得信赖的贸易伙伴”。“他们有意或无意地成为了一个遍布世界的媒体宣传网络的一部分。”

在关于海雯娜的章节，文章称这位21岁的女大学生在短短数月中，从一个默默无闻的推特用户成为拥有数万粉丝的网红。作者十分想知道她是如何做到的。世界报委托英国战略对话研究所（ISD）对海雯娜的推特账号进行了分析。结果显示在2020年8月和2021年4月粉丝数量分别有跳跃式增长，而其中很多账号是新设的。ISD还发现，海雯娜很多粉丝的账号有针对性地转发“亲中”推文，甚至有用户数天内将同一推文转发数千次。

文章还写道，第一次与海雯娜通话时，发现她一直扭头朝身边看，后来才得知，她的男友一直坐在旁边给她“提词”。那一次海雯娜告诉记者，她在第一波疫情期间与男友在中国，发现当时德国报纸上很多关于中国防疫的报道不符合事实。因此她决定在推特上向人们展示“另一个视角”。

海雯娜认为，这篇报道“可能摧毁我的人生，因为它无疑损害了我的网络形象、今后求职的机会以及我在社会上的声誉”。

这件事也引起了中国官媒的注意。《环球时报》微信公众号“耿直哥”发文《德国女孩驳斥对中国抹黑，惨遭西方恶势力绞杀》。文章写道，这起恶劣的事件，也给很多拒绝被西方媒体洗脑，愿意为境外为中国澄清事实的外国民众，敲响了这样一个警钟：即便你们本身是外国人，甚至是西方人，只要你们敢在西方的舆论场上说出不同于西方的中国真相，你们就会像许许多多的中国人一样，被西方媒体立刻“剥夺人性”，然后被妖魔化成一个个没有灵魂的、危险可怕的中国政府的“宣传机器”。

《环球时报》的文章写道，采访海雯娜的德国记者，其实早就已经决定好了他们要写的文章内容是什么了。采访海雯娜只是为了去引诱她进入他们已经布好的局。

海雯娜表示，发起众筹活动“不仅是为了我个人，也是为了所有被不诚实的记者所压迫和诽谤的人”。现在该众筹账号上已有160多人捐款，筹得资金超过6700欧元。从捐款者署名看，绝大多数为华人或匿名。