拜登将美国对港的国家紧急状态令延长一年

美国总统拜登昨天（7日）以香港局势持续对美国的国家安全、外交政策和经济构成非同寻常的威胁为由，宣布将关于香港的国家紧急状态有效期延长一年。

《香港国安法》在去年6月30日生效后，时任总统特朗普去年7月14日签署行政令，终止香港特殊待遇地位。据美国联邦公报网站公布的行政令内容，特朗普声称香港的局势，包括中国所采取的行动，从根本上破坏香港的自治，对美国国安、外交政策和经济构成非同寻常的威胁，而这种威胁有相当一部分源自美国境外，因而对此发布国家紧急状态令。

现任总统拜登在致函参众两院议长的信件中说，上述紧急状态令将在周年日之后自动失效，除非总统宣布延长紧急状态令有效期。

白宫官网公布的信件内容和通告显示，拜登认为，有必要继续执行行政令中针对香港局势而发布的国家紧急状态，紧急状态令将在今年7月14日之后继续生效。

除了上述行政令之外，特朗普去年7月14日也签署《香港自治法》。美国在该法下将制裁协助侵犯香港自治权的中国官员和其他个人，与他们有生意往来的金融机构也会受到惩罚。

中国外交部当时回应时说，《香港自治法》威胁对中国实施制裁，是对香港事务和中国内政的粗暴干涉。中国将做出必要反应，对美国相关人员和实体实施制裁。