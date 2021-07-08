美国对中国限制LGBT团体社媒账号报道表达关切

美国昨天（7日）说，他们对于有报道指，中国限制关注非异性恋课题的学生团体和非政府组织使用社交媒体账号表达关切。

据美国国务院官网发布的文字实录，国务院发言人普莱斯（Ned Price）在新闻发布会上称，这些团体只是表达自己的观点，行使表达和言论自由权利。

中国高等学府10余个非异性恋（LGBT）学生社团及相关社会组织所属的微信公众号，前晚被集中清理，相关账号全部被停止使用。LGBT是同性恋、双性恋及跨性别者的英文简称。

中国网络流传的截图显示，涉及的公众号名称被改为“未命名公众号”，页面均显示“接相关投诉，违反《互联网用户公众账号信息服务管理规定》已被屏蔽所有内容，账号已被全部停止使用”。

被封的账号包括清华大学purple、北京大学colorsworld、复旦大学知和社、中国人民大学RUC性与性别研究社等知名高校团体。这些账号的简介中，不少提出是“关注性少数群体群益，性别平等文化”“性别性向平等”“关注性教育、性少数群体权益”等。

《环球时报》总编辑胡锡进昨晚就多个LGBT团体微信公号停止使用事件在微博上说，中国公共舆论如今对LGBT的态度总体是包容的，政府方面制定的相关政策也是开明的。LGBT在中国的法规层面早已经非罪化和非病理化，虽然同性婚姻尚未合法化，但性少数群体的生活方式选择已经不会有来自公权力的任何限制，也不会有公共舆论的歧视和打压。

胡锡进说：“LGBT受到的压力绝大部分都来自身边的小环境，而且最大的那部分压力往往来自他们的至亲。这反映出，中国社会意识形态深处对LGBT的态度仍是复杂的，社会公共层面对他们的包容应当看成是我们社会面对这个问题国际大环境时的集体开明自觉。”

胡锡进指出，中国古代的文字中有“龙阳”“断袖”的记录，但认为对那些记录的意义不宜夸大，并相信LGBT与社会传统文化的冲突会很漫长。他说：“以为把LGBT变成舆论上的政治正确，就能解决性少数群体所面临的一些困境，这完全不现实。为什么最对LGBT有质疑的通常是他们的父母呢？父母是最爱他们的人，至亲的这种质疑实际折射了来自社会大众层面的复杂价值判断。”

他认为，中国不可能在这个问题上走到世界的靠前位置，“我们的一定保守性是必然的，也有其合理性。把这个问题想清楚，LGBT或许能在精神上更释然些，对争取自身权利保持更多耐心。”

胡锡进在最后写道，LGBT在现阶段的中国不应追求成为一种高调的意识形态，以这种方式来改善自己面对至亲以及在小圈子里的困境是曲折而且无益的，每个人都要有随遇而安的释怀能力。