消息：零氪科技因中国监管收紧而搁置赴美上市计划

消息人士透露，刚在上个月提交在美首次公开售股申请的中国医疗数据公司零氪科技，因监管收紧而搁置上市计划。

据路透社今天（8日）报道，在中国官方上周对滴滴出行展开网络安全审查后，零氪科技是路透社得知的首家搁置上市计划的中国企业。

另有消息人士称，监管不确定性对零氪科技和投资者产生影响。

零氪科技早前计划在美国筹集最多2亿1100万美元（2亿8500万新元）的资金。

新华社前天（6日）报道，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于依法从严打击证券违法活动的意见》，要求加强中概股监管，切实采取措施做好中概股公司风险及突发情况应对，推进相关监管制度体系建设；修改国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定，明确境内行业主管和监管部门职责，加强跨部门监管协同。

意见还要求，加强跨境监管合作，完善数据安全、跨境数据流动、涉密信息管理等相关法律法规；抓紧修订关于加强在境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作的规定，压实境外上市公司信息安全主体责任。

《华尔街日报》报道指出，这些措施可能会对一批计划赴海外上市的中国科技巨头，以及持有其股权的全球投资机构产生深远影响。

报道引述华兴证券宏观和战略研究部主管庞溟解读，这种审查尤其针对赴美上市的公司，此举不仅加大了对已上市科技公司的压力，也加大了上市前企业估值面临的压力。