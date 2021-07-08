中国央行副行长：对蚂蚁采取的措施会推行到其他支付市场主体

中国央行副行长范一飞今天表示，垄断现象其实不仅仅存在于蚂蚁集团一家，其他机构也有这样的情况。对蚂蚁集团采取的措施，也会推行到其他的支付服务市场主体。

综合中新社和路透社报道，范一飞在京出席一场吹风会时称，近两年支付产业发展迅速，在这个过程中确实出现了一些不规范的行为。针对发展中出现的垄断、资本无序扩张等行为，央行已经在陆续开展工作。

范一飞直言，前段时间，包括像蚂蚁集团反垄断情况进行了一些约谈，另外也披露了相关信息。垄断现象其实不仅仅存在于蚂蚁集团一家，其他机构也有这样的情况。对蚂蚁集团采取的措施，也会推行到其他的支付服务市场主体。“我相信，大家不久就会看到这个情况，希望大家批评监督，有什么批评和建议也可以向我们提出来，我们共同推动支付服务市场往前走。”

范一飞在吹风会上还说，将继续实施稳健的货币政策，搞好跨周期政策设计；汇率会继续保持稳定，并根据政策工具及时作出一些调整。

“未来，要持续释放LPR（贷款市场报价利率）改革潜力，推动实际贷款利率进一步降低”，他表示，还要用好两项直达实体经济的货币政策工具，对小微企业再帮扶一把。

提到数字货币，范一飞说，各种所谓“稳定币”本身已经成为一个投机性工具，存在威胁金融安全和社会稳定潜在的风险。

他指出，以比特币为代表的私人数字货币以及各种所谓的“稳定币”已经成为投机性工具和洗钱等非法经济活动的支付工具，存在威胁金融安全和社会稳定潜在的风险，也有可能会给国际货币体系、支付清算体系等带来风险和挑战。

“我们对这个问题还是比较担心的，所以我们采取了一些措施。”他说。

此前中国央行就虚拟货币炒币约谈了包括多家国有大行在内五家银行业金融机构以及蚂蚁集团旗下的第三方支付公司--支付宝，要求全面排查识别虚拟货币交易所及场外交易商资金账户，及时切断交易资金支付链路。

范一飞指出，目前正在观测和研究这些私人数字货币是否能作为货币信贷存在，同时，中国要大力推进央行数字货币。

“目前我们正在试点过程之中，数字人民币究竟对货币体系、货币政策、金融稳定带来哪些影响，...我们也努力通过业务、技术和政策设计，确保数字人民币体系对这些宏观方面的影响降到最低。”范一飞称。

他表示，数字人民币试点主要通过白名单邀请方式，目前用户已达到1000万；央行有信心继续扩大试点面，加大试点范围。