16名港区议员辞职 传为避追讨薪津

香港政府本月内将完成区议员的宣誓程序，传逾200名泛民区议员不合资格会被DQ，当局将向他们追讨就任一年半以来的薪津，估计每人「负债」百万元，但若宣誓前辞职可免被追讨。香港再掀起新一轮辞职潮，昨日最少有10名区议员已请辞。

据《星岛日报》报道，香港多名区议员在面簿公布辞职的消息，其中屯门区五人：陈树英(兆康)、黎骏颖(屯门市中心)、卢俊宇(乐翠)、黄丽嫦(新景)、何杏梅(景峰)。沙田区共三人：有丘文俊(乙明)、陈兆阳(沙角)、李永成(乌溪沙)。北区有三人：陈旭明(祥华)、林子琼(彩园)及陈惠达(华明)。另有葵青荔华选区的张钧翘、深水埗美孚北的李俊晞、油尖旺大角咀北的李傲然、观塘平田的陈易舜，以及荃湾绿杨的潘朗聪。

记者了解到，屯门区部分泛民区议员昨晚开会后，认为若不辞职，要冒被追薪津及刑责等风险，故一致决定辞职。

香港01此前报道，正在拟订涉及违誓或宣誓无效的“负面清单”，有四类人士有很大可能被褫夺区议员资格。这些人士或涉及以下四种行为：参与泛民主派初选；参与签署“墨落无悔”抗争立场声明书；在去年5、6月签署《香港人要求中止独立关税区地位》联署声明；曾在议员办事处内展示“光复香港、时代革命”标语，涉提倡“港独”。

知情人士透露，如果有关区议员被DQ前主动辞职，结果会否不一样。由于已辞职，当局料不会审视其有否违反负面清单，个案会“冻结”不予处理。