论文：动物传染是冠病最可能解释 实验室泄露可行性小

包括诺贝尔奖得主在内的科学家们在一篇论文中写道，可追溯到中国武汉市场的早期冠病病例与17年前沙斯（SARS）的最初传播如出一辙。该论文得出结论，动物传染是冠病疫情起源最有可能的解释。

据彭博社报道，霍姆斯（Edward Holmes）和兰博（Andrew Rambaut）等21位研究人员周三在评估疫情起源科学证据的论文中写道，冠病的流行病学史和之前与动物市场相关的疫情类似，并提供了一条人类暴露的简单路径。

该论文于周三在同行评审之前发布，正准备提交给一家期刊发表。论文详细解释了冠病（SARS-CoV-2）的遗传特征、早期流行病学和在武汉病毒研究所开展的研究。

关于冠病起源的争论集中在两个彼此矛盾的看法上：实验室逃逸还是动物溢出。包括诺贝尔奖得主多尔蒂（Peter Doherty）和Wellcome Trust董事法拉（Jeremy Farrar）在内的作者认为，没有证据表明冠病存在实验室起源，怀疑源于一个巧合，即最初发现大流行病毒的城市正是该研究所研究冠状病毒和致命疾病（例如埃博拉）的最大生物安全实验室的所在地。

作者们表示，实验室事故理论“不能完全不予考虑”，但与“野生动物交易中经常一再发生的大量人与动物的接触”相比，这种可能性很小。

他们写道，如果不能通过协作和精心协调的研究来调查和了解这种传染病的病毒起源，“世界未来就会很容易受到由于同样的人类活动而引起的疫情的影响，这些人类活动一再使我们与新型病毒发生碰撞。”

作者们认为，武汉是华中地区最大的城市，有多个动物市场，是一个旅游和商业枢纽，与国内外其他地区联系紧密。因此，与武汉的联系更可能反映了这样一个事实：病原体通常需要人口稠密的地区才能站住脚。

研究人员说，根据流行病学数据，武汉的华南海鲜批发市场是冠病感染最早的重灾区。最早记录在案的三宗病例中有两宗与这个出售活体野生动物的市场直接有关，2019年12月报告的所有病例中有28%也是如此。总体而言，那个月的病例中有55%的人接触过华南或武汉的其他市场，尤以上半月更为普遍。

作者们表示，尽管到目前为止尚未发现冠病的蝙蝠宿主或中间动物宿主，但病毒从一个动物物种传播到另一个动物物种的过程有可能不会被发现。最初的病例可能没有将病毒传播给其他人，只有一小部分从动物到人类的溢出事件会导致大规模爆发。

中山大学和广州大学的研究人员说，与被认为与冠病最匹配的蝙蝠冠状病毒相比，这种大流行病毒在宿主环境中的演化“即使不是完全相同，也是高度相似”。他们7月1日在预印本服务器上发表的研究发现，在实验室环境下，很难在细胞培养基上复制冠病。

