洪秀柱赴浙江接种疫苗盛赞大陆防疫严密

国民党前主席洪秀柱今天在面簿贴出她赴大陆接种疫苗照片，并透露自己上午在浙江打完了疫苗，目前为止都没有异常的反应或任何不适；她也盛赞大陆的严密防疫措施令她印象深刻，从下机至今已做了六次筛检，期盼蔡英文政府尽速让台湾朋友接种国际认证的疫苗。

洪秀柱在贴文中说，这次来到浙江，对大陆的严密防疫措施印象深刻，从下飞机到今天为止，已经做了六次筛检，值得一提的是，大陆的核酸检测不只采样咽喉及鼻腔，甚至在检疫隔离期间，还有人员到她下榻的房间，针对洗手台、门把、床头柜做环境采样。

洪秀柱指出，她看到大陆民众的生活几乎完全回到正轨，相信不仅是因为疫苗覆盖率高，更重要的是大陆防疫措施的严格和谨慎。

洪秀柱认为，健康的活着，是一切的基础；施打疫苗更是人民的基本权利，批评民进党政府因为意识形态挂帅、防疫态度轻率，导致很多台湾民众至今仍然等不到疫苗，看到有人为了争抢残剂疫苗拼命狂奔摔跤，实在令人不胜唏嘘，无限感慨。

洪秀柱期盼，台湾的朋友们都能够尽快施打到国际认证的疫苗，而不是束手无策的等待；昨天看到中国工程院院士钟南山说，大陆现在没办法做第三期临床试验，“因为没有病人了，所以三期临床试验只能在国外做”，真心期待这样的情况也能够尽快发生在台湾。

洪秀柱最后感谢两岸的医护人员，“在这一波未平、一波又起的疫情当中，谢谢你们牺牲奉献、兢兢业业的坚守岗位，为社会大众的健康把关，辛苦了，谢谢大家对她的关心，也祝福大家，健康、平安。”