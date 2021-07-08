滴滴在美被起诉　分析：投资者对赴美IPO中企态度将改变

面对中国官方网络安全审查的滴滴出行在美国被起诉， 诉方指其在上市前未充分披露风险。滴滴股价跌幅持续扩大，分析认为，滴滴事件可能永久改变投资者对赴美上市中国企业态度。

据彭博社报道，有美国律师事务所前天（6日）在纽约和洛杉矶向法院提出控诉，指滴滴未公布公司与中国政府机构曾就遵守网络安全法律法规进行商谈。

目前已有至少三家美国律所宣布介入，分别是美国拉巴顿·苏查洛律师事务所（Labaton Sucharow）、罗森（Rosen）和夏尔（Schall）律师事务所。

诉方将滴滴首席执行官程维、总裁柳青和其他几名执行董事列为答辩人，公司上市主承销商高盛、摩根士丹利和摩根大通也被列为被告。

滴滴6月30日在纽约证券交易所挂牌，募资44亿美元（59亿新元）。上市不到48小时后，中国网信办就宣布对滴滴展开网络安全审查，随后又以“存在严重违法违规收集使用个人信息问题”为由，下架滴滴出行app。

原本表现抢眼的滴滴股价一路暴跌，跌幅一度达25%左右。滴滴面对的监管风暴和不确定性，也令外界担忧，这家刚刚上市的中国企业可能被迫退市。

美国之音引述美国主流财经电视台主持人克莱默（Jim Cramer）说，滴滴在首次公开售股票（IPO）后的失败，可能会永久改变美国投资者对寻求在华尔街上市的中国公司的态度。

BBC中文网引述分析指出，滴滴在美国面对的诉讼得看两个方面：一是股价能否稳住，如果没有暴跌，很难说给投资者造成实际损失；二是滴滴是否充分披露风险，即上市前是否曾与中国政府机构有过相关的商谈。

股东之一的Rafael Espinal在纽约诉状中称：“（滴滴的）注册公告，没有披露那些已知的关于公司行为和不符合技术法律的讨论，只是模糊地讨论了中国在数据安全方面的监管机制。”

针对该问题，滴滴早前曾发声明称，在IPO之前，对中国网信办分别于7月2日和7月4日宣布网络安全审查和暂停中国新用户注册，以及将滴滴出行从中国的应用商店下架的决定“一无所知”。

一名在IPO中分到股票的基金投资者对路透社称，滴滴刚刚IPO，就出现了网信办的消息，这很奇怪，也很令人意外。

美国之音引述纽约天骄资产管理公司负责人郭亚夫指出，滴滴在上市前如果真的收到政府的警告，从法律角度，必须以最快速度向全体投资人披露；但假如在上市之前并没有收到任何警告，那就没有责任。

早前有媒体披露，滴滴赴美上市前数周，中国监管部门曾向滴滴建议推迟该计划，并对滴滴的数据安全表达担忧，敦促其展开彻底的网络安全自查。可滴滴在没有接到官方暂停赴美上市的明确指令情况下，还是实施了该计划。

不过，彭博社认为，滴滴和其他在美上市大型中国企业的公司结构可能不利于原告。美国股东只可通过被称为“可变利益实体”（VIE）的离岸公司，间接持有中国科技公司的股份。

滴滴曾在招股说明书中提醒，由于公司是根据位于加勒比海地区的开曼群岛法律注册，投资者想通过美国法院维护自身权利的能力可能受到限制。