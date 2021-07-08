湖南两高校争议航天员舱外服设计成果归属

中国航天员在中国空间站首次出舱使用的、中国自主研制的新一代“飞天”舱外航天服（舱外服）的设计成果归属引起了归属争议。

据澎湃新闻报道，有网友7月8日透露，湘潭大学历经八年付出的航天服设计成果，因团队里一位老师2020年去湖南大学任教，而被宣传为是湖南大学的研究成果。相关工作人员对此表示不满。

名为“马秋成老师”的微信朋友圈截图在社交媒体上热传。在截图中，“马秋成老师”透露，学院领导2012年安排他带领工业设计团队争取项目；他2013年带领团队，开始“空间站‘飞天’舱外服”投标工作；“我本人不作工业设计”，中标后，他指派罗建平为项目负责人。2020年，罗建平到湖南大学工作。

“马秋成老师”写道，“不可否认，在舱外服工业设计项目的实施过程中，罗建平老师做出了重要贡献，2020年到湖南大学工作之后，宣传单位和个人也算是可以理解的，但必须以尊重事实为前提，走自己的路可以，但不能把别人的路也堵了，这是做人的基本原则。”

记者注意到，湘潭大学机械工程学院2014年2月22日发布文章称，“我院成功中标‘空间站舱外服工业设计项目’”；2016年1月23日，湘潭大学机械工程学院官网曾发布文章称，湘潭大学承担的“空间站飞天舱外服工艺设计”项目顺利通过验收。

但2021年7月4日，湖南大学官方微信公众账号发布文章《骄傲！湖大设计，成功出舱》称，航天员刘伯明、汤洪波7月4日身着中国自主研制的新一代“飞天”舱外航天服的工业设计任务由湖南大学设计艺术学院助理教授罗建平领衔的智能装备科研团队承担。文章写到，“设计团队主持了舱外服的外观设计，人服交互系统设计等工作。并全程参与完成了航天服研制与测试过程！”

同日，湖南大学官方微博也发布了相关信息。

4日晚，中国央视播出的《焦点访谈》节目也提及，湖南大学设计艺术学院罗建平老师带头的智能装备科研团队经过多轮比拼后成功参与到了出舱服的设计中，航天员手臂上的细带条纹就是他们的创意。

罗建平在节目中说：“我们团队对这次出舱活动是非常关注的，因为我们设计了八年的作品，终于要被航天员穿着在太空中进行一次检验。”

针对前述设计成果归属争议，湘潭大学机械工程学院教授马秋成8日回应说，他是看到相关宣传内容后，7月6日发的微信朋友圈。他认为，罗建平在节目中没有说清楚项目的来历，以及罗是在湘潭大学工作时参与到这个项目中的。

马秋成说，甚至在前述宣传内容播发前，现任职于湖南大学的罗建平还曾联系过他；在沟通中，马要求相关宣传尊重客观事实，把项目的来历说清楚，但罗在节目中没说清，发展成了现在的情况。

马秋成透露，他今天接到校方通知，让他到赶到省里处理此事。

记者注意到，湖南大学设计艺术学院官网信息显示，罗建平在2011年7月到2016年7月曾任湘潭大学机械工程学院工业设计系讲师；期间，担任中国航天员科研训练中心“航天舱外服工业设计设计”项目技术负责人、项目主持人。但该页面未提及罗入职湖南大学的具体时间。

湘潭大学官网介绍，马秋成系湘潭大学教授，研究方向是数字化设计与制造、食品加工机械。他1992年毕业于北京理工大学机械制造专业，获工学硕士学位。

记者从湘潭大学党委宣传部获悉，目前湘潭大学校方已关注到此事，湘潭大学和湖南大学两校领导正在沟通，今天或会发布通告。

