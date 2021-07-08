特斯拉新能源汽车再次降价

特斯拉新能源汽车再度降价，特斯拉中国官网7月8日正式上线Model Y标准续航版，售价较长续航版下降了7万元（人民币，下同，1.46万新元）至27.6万元。

据第一财经报道，特斯拉中国产Model Y正式1月1日正式上市，彼时推出双电机全轮驱动版和Performance高性能版两个版本车型，其售价分别为34.79万元和37.79万元。

此次推出的标准续航版本综合工况下续航里程为525公里，虽然较长续航版本续航里程缩减了70km，但27.6万元的价格较长续航版本下降了7万元，较高性能版本下降了10万元。

作为一款空间更大的SUV车型，Model Y的起售价也只比Model 3高了2.51万元，续航比Model 3标准续航升级版多出了57公里。此外，Model Y标准续航版还标配了高级内饰套件。

据中国全国乘联会数据，今年前5月，特斯拉在中国市场的交付量接近14万辆，在中国国内新能源乘用车95万辆的总交付量中占比接近15%。截至目前，特斯拉尚未公布6月在华的交付量，此前GLJ Research分析师Gordon Johnson曾预将达到3万辆。业内预测，随着Model Y标准续航版的交付，特斯拉在华的交付量有望进一步攀升。

随着中国国产扽落地，特斯拉Model 3和Model Y在华的售价不断下调，降价背后的首要逻辑，是规模和国产化带来的零部件成本下行。比如今日上市的标准续航版Model Y搭载的是宁德时代磷酸铁锂电池，与三元锂电池相比，磷酸铁锂电池的综合成本大约便宜20%左右，在此之前，国产特斯拉Model 3也曾从三元锂电池换成了磷酸铁锂电池：国产Model 3标准续航升级版和长续航后轮驱动版在进行电池更替后，价格下降约4万元~5万元。

长期关注新能源汽车市场的杰兰路咨询公司合伙人一苒认为，考虑到特斯拉的价格策略，预计随后国产Model 3也会进一步下调。

