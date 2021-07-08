港媒：欧议会将就《苹果》事件吁抵制北京冬奥会

香港媒体披露，欧洲议会将通过一项不具有约束力的决议案，呼吁欧盟制裁香港官员，并针对北京冬奥会进行外交抵制，作为香港《苹果日报》停刊以及香港的自由社会被“拆除”（dismantling）的回应。

据香港《南华早报》昨天（7日）报道，来自欧盟委员会的一名消息人士透露，欧洲议会呼吁抵制北京冬奥会引来笑声一片（met with laughter），因为欧盟各成员国是以各自的国家名义参与冬奥会，欧盟委员会官员通常不受邀参加这一类的活动。

这名消息人士认为，呼吁抵制的做法“真的很荒谬”，并称在是否针对香港官员进行制裁方面，虽不会即将做出决定，但短期内也不太可能这么做。

消息人士说：“情况并未出现富有戏剧性的发展，以至于欧盟在制裁课题上会做出一致决定，因此没有什么迫在眉睫的事情。我们继续采取去年的措施，也会每天密切关注这一局势。

欧洲议会内的主要政党已在前天和昨天敲定决议案内容，并将在今天展开辩论和投票。决议案预计将以巨大优势获得通过。报道称，欧盟委员会和欧盟理事会将能从决议案中了解到欧洲议会的立场。

决议草案敦促欧盟对港府官员进行有针对性的制裁措施，包括行政长官林郑月娥、律政司司长郑若骅、上任不久的保安局局长邓炳强、前警务处处长卢伟聪，以及政务司司长李家超。

草案呼吁欧盟制裁中国大陆官员，包括港澳办主任夏宝龙、港澳办副主任张晓明、中联办主任骆惠宁、中央政府驻港国安公署署长郑雁雄，以及“在采取措施与合谋采取行动，破坏香港高度自治和自由方面，扮演着至关重要角色的中国机构”。

决议案也提出效仿英国、澳大利亚和加拿大的做法，推出“救生艇计划”，允许香港“民主派活跃份子和政治领袖”移居欧盟。

美国去年决定制裁多名中国大陆和香港官员，包括林郑月娥、夏宝龙和骆惠宁。