港入境海关首长 确认曾出席晚宴违限聚令被罚款

港府两名高层官员今天确认，二人此前出席晚宴时因违返“限聚令”而被罚款，但澄清该晚宴没有涉及刑事案件。

路透社报道，香港入境事务处处长区嘉宏以及海关关长邓以海，今天分别就媒体报道发表声明称，确认较早前于一间餐饮业务处所出席晚宴，因未能符合《预防及控制疾病条例》（又称限聚令）对人数上限的要求而被发定额罚款通知书，并已缴交。

两人在声明中称：“本人日后出席活动会加倍谨慎，务必确保符合规定。”

二人并称：“对于有报道指该晚宴与一宗刑事案件有关，本人须澄清该晚宴并没有涉及上述刑事案件。由于该宗案件已进入司法程序，本人不会作出评论。”

《明报》今天报道，区嘉宏与邓以海于3月初与其他人在湾仔高级私人会所聚餐，涉违反限聚令被票控，有参与这场饭局的人士涉及一起强奸案。

报道称，上个月接到“匿名投诉”，指一名大陆籍女子在湾仔一私人会所内吃晚饭，被友人强奸。投诉者称，席间有区嘉宏、邓以海，及一名国企高层。

香港警方证实拘捕一名男子，并起诉他企图强奸，也在调查期间曾向湾仔一个餐饮业务处所发出九张限聚令告票。消息人士称，聚餐与强奸案发生地点不同。

香港警方在上个月26日回应《明报》查询时说，今年3月3日接获一名香港女子报案，称3月2日晚上她在住所内被强奸，警方经调查后拘捕一名香港男子，并以一项企图强奸罪起诉这名男子。报道称，由于案件已进入司法程序，警方不作评论。

警方说，调查期间发现有人在3月2日晚上于湾仔一个餐饮业务处所聚餐，违反限聚令，于是向九人发出定额罚款通知书，也以《预防及控制疾病（规定及指示）（业务及处所）规例》检控处所负责人。警方发言人以口头方式补充，九人已缴罚款，涉事处所负责人已于6月15日上庭。

至于被票控人士是否涉及上述两名纪律部队首长，香港海关称没有补充，入境处则没有回复。有纪律部队高层回复称“事件敏感”，不愿透露。

该报上个月28日也向上述私人会所查询3月是否有食客被票控，以及是否发生强奸案，会所职员称“完全无呢回事”（没这回事）。报案者所提到的强奸案发生当天（3月2日），香港餐饮场所在晚间的堂食服务到晚上10时就要结束，每张餐桌最多只能有四人共用。

