下午察：集体“被消失”的背后

在中国，不少人对LGBT群体持“睁只眼、闭只眼”的态度，但最近风向似乎变了。

LGBT是同性恋、双性恋及跨性别者等少数性别群体的简称。本周二晚（6日），北大、清华、复旦等多所中国大学的LGBT学生社团及相关社会组织的微信公众号，突然被集体封杀。

中国互联网上流传的截图显示，这些公众号的名称一律变成“未命名公众号”，页面则显示“接相关投诉，违反《互联网用户公众账号信息服务管理规定》已被屏蔽所有内容，账号已被全部停止使用”。

被封的账号包括清华purple、北大colorsworld、复旦知和社、人大性与性别研究社、华师圆人舍、南大同一片天空、武大性别性向平等研究会、华科HGP小组等。

武汉大学WHU性别性向平等研究会目前已封号。（互联网）

成立于2015年10月的清华purple，其微信公众号已被封。（互联网）

这些账号的简介中，不少提到了“关注性少数群体权益，性别平等文化”“性别性向平等”“关注性教育、性少数群体权益”等。目前，这些账号在微信上已找不到，之前发表的文章也一律消失。

昨天凌晨近2时，复旦知和社在微博发表题为《聚焦社会性别，拥抱勇气与爱》的声明，证实了此事。声明称，其微信公众号在6日晚9时54分被永久屏蔽。

至于被屏蔽的原因，声明说，微信平台称违规内容为公众号名称本身，同时也提到：“很显然，知和社原来的公众号在短时间内不存在恢复的可能性。”

网络资料显示，知和社是中国第一个以社会性別为主题的大学生社团。

这起“清洗”事件在中国社交媒体上炸开了锅，很多人认为，官方似乎要对这个边缘群体“动真格”了。

一些中国网民为表达不满，纷纷在微博贴文中标注“#未命名公众号#”关键字，声援被停用公众号的LGBT团体。

有网民感慨：“40年前，白先勇先生伏案写下《孽子》这部巨著，冀希能为一群黑暗里无所依归的孩子在精神世界找到一片容身之所。40年后，树犹如此，人间依旧。”

中国在1997年把同性恋行为除罪化

中国LGBT群体的处境相当复杂，尽管官方早在1997年就把同性恋行为除罪化，并于2001年将同性恋从精神疾病名单中剔除，但LGBT群体的生活，仍有不少灰色地带。

2015年底，隶属于中国广电总局的两个官方协会发布《电视剧内容制作通则》，把同性恋与乱伦、性变态、性侵犯、性虐待一并列为电视剧中禁止出现的内容。

该通则一出便引发民众哗然，但从此与同性恋相关的影视作品、小说，常在中国互联网上被屏蔽和删除。

在社交媒体平台，2018年4月，微博一度表明将根据《网络安全法》清理同性恋内容，但后来因大批网民反弹，取消了该计划。

不过，LGBT相关内容的影视审查和舆论空间收紧同时，中国LGBT的法律处境有了一些积极改善。

2019年以来，上海、南京、北京公证处先后开放为同性恋伴侣办理意定监护协议公证，允许监护人在另一人丧失行为能力时履行监护职责。

同年12月底，在中国全国人大常委会法工委的一场记者会上，发言人透露，有大量民众提议“同性婚姻合法化”应被写入民法典婚姻家庭编。

这是中国官方罕见地在正式场合提到同性婚姻相关议题，一度让外界以为官方态度有变，要将同性平权提上日程。不过，这很快就被贴上“休止符”。

6月13日，一对异性恋情侣在上海拍婚纱照。（法新社）

2020年5月，中国全国人大常委会法工委民法室主任黄薇接受中国媒体访问时称，分析发现，“这方面意见很多都是有组织的”，“包括寄来的信封都一样，内容也一样，网上意见语言也一样，就是复印粘贴”。

黄薇也称，关于同性婚姻合法化问题，全国人大常委会法工委已作出回应，“将维持一夫一妻（一男一女）婚姻制度”。

换句话说，中国同性婚姻被正式立法的可能性几乎为零。世界上绝大多数国家都不承认同性婚姻，同性之间结婚在中国不具法律效力，也不受法律保护和约束。

多所大学的LGBT学生社团微信公众号“集体消失”，显示多元性別议题的空间收紧。背后的原因众说纷坛，但各方的猜测主要围绕在这几个方面：

社会风气取向保守

尽管不少中国人对LGBT群体更宽容，但中国社会主流对LGBT群体仍持保守态度。

中国一名关注LGBT群体的不具名人士，在接受法国国际广播电台采访时说：“社会上有许多人看不惯这些社群，有可能在许多人举报之后，政府可能因此认为必须采取措施。”

近年来，中国娱乐圈和社交媒体上追捧“阴柔气质”男性的趋势，也遭到批评。

中国全国政协常委斯泽夫去年5月提出，中国许多年轻男性变得“柔弱、自卑、胆怯”，追求“小鲜肉”的形象，这种“女性气质化”的趋势，除非进行“有效治理”，否则“必将危害中华民族的生存发展”。

中国全国政协常委斯泽夫去年5月提出，中国许多年轻男性变得“柔弱、自卑、胆怯”，追求“小鲜肉”的形象，这种“女性气质化”的趋势，除非进行“有效治理”，否则“必将危害中华民族的生存发展”。（互联网）

这名同时担任国企董事长的政协委员还指出，很多影视剧里“奶油小生”的吸引力越来越大，这意味着许多孩子“不想当‘战斗英雄’”。他因此建议，学校应该在确保中国年轻人获得均衡的教育方面发挥更大作用。

今年1月，中国教育部对中国全国政协提交的一份关于“防止男性青少年女性化”提案所作出的回应称，为了防止中国男性青少年变得“女性化”，将改革学校的体育教育，更多注重学生“阳刚之气”培养。

6月11日，新疆塔城市一所小学的几名学生进行曲棍球训练。（新华社）

配合人口政策？

另一种猜测是，官方清理LGBT账号，是促进生育率提升的相关动作之一。

中国少子化、老龄化的问题越来越严重。早前出炉的人口普查数据显示，过去10年中国人口增速放缓至60多年来新低。

“全面二孩”推出的2016年，中国有1786万新生人口，之后连年下降，2020年只有1200万新生人口。育龄妇女总和生育率也已下降至1.3的低位，低于人口更替所需的2.1。

北京的一个“阿姨”训练班上，受训的保姆用娃娃学习抱婴儿。（路透社档案照片）

中国最大同志交友平台“Blued”2015年发布的白皮书显示，中国有近7000万同性恋者，约占总人口比重的5％。

有分析认为，由于LGBT群体无法自然生育，这意味着给生育率拖后腿，封杀大学的LGBT社团微信账号，旨在限制LGBT社群在校园的宣传，缩小其社交空间，防止LGBT的风气影响更多年轻人。

防止外来势力渗透？

在中国舆论场上，一直有“LGBT平权运动与境外势力勾结”的说法。有观点认为，非法势力会从高校学生寻找突破口，而LGBT被视为“纯粹的舶来货”，被煽动和渗透的风险更高。

有分析认为，随着中美博弈加剧，官方或许为了防止境外势力借LGBT群体渗透，才会把“枪口”对准大学的LGBT社团微信账号。

中国最大同志交友平台“Blued”2015年发布的白皮书显示，中国有近7000万同性恋者，约占总人口比重的5%。（互联网）

路透社引述知情人士披露，这一举措早在今年5月就已悄悄进行。报道引述三名不愿具名的知情人士说，今年5月，中国大学中的共青团代表，就曾与学生团体讨论大学中LGBT社团对政府和中共的忠诚问题。

他们不愿说明这些讨论发生在哪所大学，但披露LGBT学生社团被问到他们是否反共或反华，以及他们的任何资金是否来自国外。

“我们解释说我们的LGBT教育工作只局限于校园”，一位学生告诉路透社。“5月的会议之后，我们的团体就解散了。”

封杀大学的LGBT学生社团微信公众号，到底是何原因目前不得而知。不过，如果这些群体被认为对国家安全构成风险，封杀社团的微信公众号，很可能只是官方“动真格”的第一步。