中国驻欧盟使团批欧议会涉港决议：颠倒黑白

中国驻欧盟使团发言人昨天以回答记者提问的形式就欧洲议会通过涉港决议指出，有关决议颠倒黑白，公然违背国际关系基本准则和法治精神，粗暴干涉中国内政，中方对此表示强烈不满和坚决反对。

根据中国驻欧盟使团网站消息，发言人指出，香港国安法实施一年多以来，香港法治秩序恢复，市民生活安宁，营商环境更加优良，发展重回正轨，得到了包括香港同胞在内的全体中国人民的拥护和支持。90余国在联合国人权理事会上支持中方在涉港问题上的正义立场。

发言人说，香港是法治社会，法律面前人人平等，任何人都没有法外特权。香港警方严格依法对涉嫌危害国家安全的个人和公司采取行动，是打击犯罪、维护法治与社会秩序的正义之举，与言论和新闻自由没有丝毫关系。

发言人还强调，香港是中国的香港，香港事务纯属中国内政。中国正告有关机构，中国维护国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移。任何外部势力干预香港事务的企图都不会得逞！鼓吹制裁，必然会搬起石头砸自己的脚。

发言人最后说，中方坚决反对将体育运动政治化。出于政治动机，试图干扰、阻碍、破坏北京冬奥会的筹办和举行是非常不负责任的，损害的是各国运动员的利益和国际奥林匹克事业。包括许多国家政府、奥委会以及国际奥委会在内的国际社会各界都明确反对这种错误做法。

根据法新社报道，欧盟议员昨天呼吁欧盟官员拒绝参加2022年北京冬奥会，除非中国改善香港和维吾尔族穆斯林少数民族的人权。

这项不具有约束力的决议案以578票赞成、29票反对、73票弃权获得通过，并获得欧洲所有主流政治团体的支持。

该决议以“最强烈的措辞”谴责《苹果日报》“被迫关闭”，以及中国当局逮捕该报员工的行为。

声明称，这些行为“是中国在瓦解香港自由社会、最终终结媒体自由和言论自由方面迈出的又一步”，并形容香港的自由状况恶化，构成了“人权紧急状态”。

香港的《安全法》破坏了欧洲与中国政府之间的信任，并“导致中国政府在国际舞台上的信誉进一步受损”。

欧洲议会强调，“欧盟有必要采取紧急和果断的行动”，并呼吁布鲁塞尔对中国当局制定新一轮制裁。