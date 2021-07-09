八成中概股继续大跌 滴滴上市六日蒸发260亿美元

美股市场昨天收盘，中概股延续跌势，这是本月以来连续五个交易日出现集体大跌。剔除停牌未有交易的股票，昨天近78%的中概股下跌。中概股正面临前所未有的压力。

根据财新网报道，当天，普普文化下跌24.68%，报每股19.78美元（26.7新元）；360数科下跌21.48%，报每股26.02美元；陆金所控股下跌14.85%，报每股9.00美元。阿里巴巴、百度、哔哩哔哩等在连跌五天后，7月8日的跌幅都接近4%。

6月30日刚上市的滴滴，最新报每股11.22美元，较首个交易日开盘价每股16.65美元下跌32.61%，市值从上市首日的798.2亿美元，缩水260亿美元至538.18亿美元。

报道指出，与此前来自美国金融监管机构施加的压力不同，最近一周，中概股面临着前所未有的来自中国的压力。

中国网络安全审查办公室本月2日发布公告，以防范国家数据安全风险为由对“滴滴出行”实施网络安全审查。两天后，中国国家互联网信息办公室因检测核实“滴滴出行”App存在严重违法违规收集使用个人信息问题将其下架。

与滴滴同样在美股上市不久的满帮集团（6月22日上市）、BOSS直聘（6月11日上市）周一被停止新用户注册，实施网络安全审查。中共中央办公厅、国务院办公厅周二印发了《关于依法从严打击证券违法活动的意见》（下称《意见》），强调要加强中概股监管。

《意见》称，“切实采取措施做好中概股公司风险及突发情况应对，推进相关监管制度体系建设。修改国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定，明确境内行业主管和监管部门职责，加强跨部门监管协同。”

国信证券的研究观点认为，《意见》明确了境外上市公司的信息安全主体责任，与近期“滴滴事件”的监管精神相一致，“预计未来会在数据安全、跨境数据流动、涉密信息管理等领域进行进一步立法，中概股也将面临更高级别的监管”。

