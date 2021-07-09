林生斌连发五文回应质疑 网民不买账

“杭州纵火案”受害者林生斌上周三（30日）宣布自己已重新组建家庭并新得一女的消息，遭到网民炮轰。昨天他首度回应网民质疑，在个人微博上连发五文解释有关赔偿金和岳父母关系等问题。

林生斌在微博解释说，火灾民事诉讼的调节赔偿金67%分别用于偿还火灾房屋的贷款、16年公司的银行贷款、（妻子）小贞和孩子们的后事及墓地、期间产生的维权费用等相关事宜。

他还写道，“余下的33%（远高于法定比例）全部留给了岳母岳父，家中的保时捷跑车也赠与岳父。小贞的其它财产包括银行卡里的钱和火灾房屋至今也没有进行公证、支取与过户。”

林生斌还否认存在网上流传要与岳母对簿公堂的情况。他称自以为这些足够为二老颐养天年，并没有多想。今年端午节前后，岳母微信说要求把小贞留给她的给她，林生斌称隔天就登门拜访了岳母，并提出小贞名下的房屋和存款一直没有办理，可以把这些全部交给二老，但岳母对此并不同意。

林生斌因此与岳母说，他可以把他的公司账目与财产明细交给她。他引述自己原话说“我给你找律师你未必相信，那可以让庆丰请律师帮忙审核一下，这其中要什么都可以和我说”。

林生斌在其余几条微博中也针对第三者、卖惨人设、官宣时间节点等质疑作了回应，并自爆新得一女是意外怀孕。

不过网民并未买账，纷纷在微博下留言指他的解释避重就轻，并不能证明其“清白”。还有网民罗列出林生斌前后声明指其存在逻辑漏洞，无法自圆其说。

杭州高档小区一住户2017年6月22日家中发生大火，女主人朱小贞及其三个孩子不幸殒命。经公安机关调查，认定是人为放火刑事案件，该户保姆莫焕晶经法院审判被依法执行死刑。作为“6·22杭州保姆纵火案”受害人，男主人林生斌遭遇了巨大的不幸，并获得社会极大关注。