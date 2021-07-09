王毅向欧盟高官强调中欧应排除各项干扰向前发展

中国国务委员兼外长王毅同欧盟外交与安全政策高级代表博雷利昨天举行视频会议时说，中国和欧盟是全面战略伙伴，也是当今世界两大独立力量。双方应当坚持的唯一恰当定位就是全面战略伙伴，排除来自各方面的干扰，推动中欧关系沿着正确轨道健康稳定向前发展。

根据中国外交部网站消息，王毅在会议中说，今年是中国共产党成立100周年，这是全党全民的盛典。因为中国共产党始终同人民站在一起，想在一起，干在一起，坚持以人民为中心的思想，践行为人民服务的宗旨，这是真正的民主，也是党保持生机活力的原因。

王毅说，中国和欧盟是全面战略伙伴，也是当今世界两大独立力量。双方有责任维护中欧对话合作的主导面，有义务坚持互利共赢的主基调，有信心携手为应对全球性挑战作出贡献。

中欧之间既没有重大利害冲突，也没有地缘政治矛盾。双方应当坚持的唯一恰当定位就是全面战略伙伴，彼此交往最重要的原则就是相互尊重、求同存异。双方应树立正确的相互认知，排除来自各方面的干扰，推动中欧关系沿着正确轨道健康稳定向前发展。中方支持欧方提升战略自主，真正独立自主发展对华关系与合作。



王毅还说，双方应发挥中欧高层交往机制的引领作用，释放积极信号，增进各界对中欧关系的信心，推动重点领域合作取得成果。当务之急是加强疫苗、诊疗、联防联控等沟通协调，重点为发展中国家提供更多实质性支持。同时推动中欧绿色伙伴、数字伙伴关系走深走实。继续相互支持办好昆明《生物多样性公约》第十五次缔约方大会、格拉斯哥联合国气候变化大会、马赛世界自然保护大会，推动中欧良性互动，形成协同效应。

针对“基于规则的国际秩序”的说法，王毅强调，规则应由国际社会共同制定，而不是搞“家规”“帮规”，以此强加于人。各国应当共同维护的是以《联合国宪章》宗旨和原则为核心的国际体系，应当共同坚持的是以国际法为基础的国际秩序。

王毅阐述中方在涉疆、涉港、人权等问题上的原则立场，强调中方维护国家主权和民族尊严的意志和决心坚定不移，反对各种虚伪的“教师爷”。

