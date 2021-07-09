美媒：接种和感染率均高的六国中 五国依靠中国疫苗

美国消费者新闻与商业频道（CNBC）一项分析显示，在冠病疫苗接种率和冠病感染率都很高的六个国家中，有五个是依赖中国生产的疫苗。

报道指，这项分析是根据牛津大学的“数据看世界”（Our World In Data）的数据资料作出的。截至周二（6日），共有36个国家每周每百万人中新增确诊病例超过1000例。CNBC随后在这36个国家中找出了超过60%的人口至少接种了一剂冠病疫苗的国家，他们分别是阿联酋、塞舌尔、蒙古、乌拉圭、智利以及英国。

这六个国家中，除了英国，其他五个国家都将中国疫苗作为本国接种计划的主要疫苗。

据蒙古国通讯社蒙萨姆5月报道，该国已收到中国国药集团提供的230万剂疫苗。这远远超过蒙古截至上周收到的八万剂俄罗斯思普尼克V和大约25.5万剂辉瑞生物技术注射剂。

据路透社上月报道，智利接种了1680万剂中国科兴疫苗，而辉瑞的疫苗为390万剂，另外两种疫苗的数量较少。

阿联酋和塞舌尔在接种活动开始时也严重依赖中国国药集团的疫苗，但最近都推出了其他疫苗。在乌拉圭，科兴疫苗是两种最常用的疫苗之一，与辉瑞并列。

与此同时，英国已经批准了莫德纳、阿斯利康、辉瑞和强生的疫苗。最近几周，随着传染性更强的德尔塔变种蔓延，英国的冠病病例激增。

国药控股和科兴没有回应CNBC的置评请求。

报道说，在疫苗接种率高的国家，有几个因素可能导致冠病病例激增。疫苗不能提供100%的保护，因此接种疫苗的人仍然可能被感染。与此同时，冠病病毒的新变种可能会更容易地战胜疫苗。

不过，流行病学家说，各国不应停止使用来自中国的冠病疫苗，尤其是在低收入和中等收入国家的疫苗供应有限的情况下。

国药控股和科兴批准疫苗的许多国家和地区都是发展中国家，无法与较富裕的国家竞争美国和欧洲开发的疫苗。

香港大学公共卫生学院教授、港大流行病学和生物统计学负责人高本恩（Ben Cowling）说，各国可能会根据其长期目标决定使用某些疫苗。

他还说：“只要冠病导致的严重病例和死亡人数相对较少，一些国家可能会接受较低的流行水平。” 他说：“这应该可以通过任何可用疫苗的高覆盖率来实现。”

尽管如此，一些国家仍在避开中国的疫苗。哥斯达黎加上个月拒绝了由科兴开发的疫苗，因为它认为该疫苗不够有效。

中国国药疫苗和科兴疫苗是世界卫生组织批准用于紧急用途的疫苗。

这两种中国疫苗的有效性低于辉瑞和莫德纳，后两者都显示了90%以上的有效性。

世卫组织表示，国药疫苗对有症状的冠病感染的有效性为79%，但其在某些群体（例如 60岁及以上）中的有效性尚不清楚。科兴疫苗在不同国家和地区所做的试验显示出50%到80%以上的不同有效率。

专家表示，不能直接比较临床试验之间的结果，因为每项试验的设置都不同。

报道指出，国药和科兴疫苗通过减弱或“灭活”的病毒来触发免疫反应。这种疫苗是使用了几十年的久经考验的方法。辉瑞和莫德纳的疫苗基于一种称为信使RNA的技术，该技术指示身体制造诱导免疫反应的病毒蛋白。

英国南安普敦大学全球健康高级研究员海德在其发表于The Conversation网站上的一篇文章中写道：“灭活疫苗易于制造且以其安全性著称，但与其他一些疫苗类型相比，往往会产生较弱的免疫反应。”

但高本恩说，大型三期临床试验表明，灭活疫苗对避免冠病导致的重症和死亡具有很高的疗效。