中国上月CPI同比涨1.1% 环比降0.4%

根据中国国家统计局最新消息，中国居民消费价格上月同比上涨1.1%。其中，城市上涨1.2%，农村上涨0.7%；食品价格下降1.7%，非食品价格上涨1.7%；消费品价格上涨1.1%，服务价格上涨1.0%。上半年，中国居民消费价格比去年同期上涨0.5%。

根据中国国家统计局网站消息，全国居民消费价格上月环比下降0.4%。其中，城市下降0.4%，农村下降0.5%；食品价格下降2.2%，非食品价格持平；消费品价格下降0.6%，服务价格下降0.1%。

从各类商品及服务价格同比变动情况来看，上月食品烟酒类价格同比下降0.4%，影响CPI（居民消费价格指数）下降约0.12个百分点。食品中，畜肉类价格下降19.5%，影响CPI下降约0.81个百分点，其中猪肉价格下降36.5%，影响CPI下降约0.80个百分点；蛋类价格上涨17.9%，影响CPI上涨约0.10个百分点；水产品价格上涨14.2%，影响CPI上涨约0.26个百分点；鲜果价格上涨3.1%，影响CPI上涨约0.06个百分点；粮食价格上涨0.7%，影响CPI上涨约0.01个百分点。

其他七大类价格同比六涨一降。其中，交通通信、教育文化娱乐、居住价格分别上涨5.8%、1.5%和0.9%，衣着、生活用品及服务、医疗保健价格分别上涨0.4%、0.3%和0.3%；其他用品及服务价格下降0.9%。

从各类商品及服务价格环比变动情况，上月食品烟酒类价格环比下降1.4%，影响CPI下降约0.39个百分点。食品中，畜肉类价格下降7.6%，影响CPI下降约0.27个百分点，其中猪肉价格下降13.6%，影响CPI下降约0.22个百分点；鲜果价格下降4.5%，影响CPI下降约0.08个百分点；鲜菜价格下降2.3%，影响CPI下降约0.04个百分点。



其他七大类价格环比三涨一平三降。其中，居住、交通通信、其他用品及服务价格均上涨0.1%；医疗保健价格持平；衣着、生活用品及服务、教育文化娱乐价格均下降0.2%。

