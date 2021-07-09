中国将推动陆港澳共建单一自贸区

中国明确“十四五”（2021-2025年）时期在贸易领域的新探索：建设应对贸易摩擦综合试验区，健全不可靠实体清单等制度，健全外商投资国家安全审查制度，对影响或可能影响国家安全的外商投资开展安全审查；推动内地、香港、澳门三地共建单一自贸区。

据路透社报道，中国商务部网站周五刊登“十四五”商务发展规划称，外部环境不稳定性不确定性明显增加，各类衍生风险不容忽视。要推进大国协调和合作，丰富完善中美双边经贸交流机制，在相互尊重、平等互利的基础上，加强中美省州等多层次多渠道务实合作。

规划并提出“十四五”时期预期性指标，其中，累计实际吸收外商直接投资（FDI）达到7,000亿美元。社会消费品零售总额年均增5%，到2025年达到50万亿元人民币；货物进出口额年均料增2%，2025年将达到5.1万亿美元；

“深化内地与港澳经贸合作关系，完善内地与港澳关于建立更紧密经贸关系安排制度体 系。”规划称，要深化对港澳台地区开放合作。

具体而言，以粤港澳大湾区建设为支撑，深化体制机制对接，深化内地与港澳“联合走出去”平台作用，支持港澳有序参与境外经贸合作区建设，支持香港积极参与国际和区域经贸合作，支持澳门经济适度多元发展，继续同台胞台企分享大陆发展机遇，探索两岸共同市场建设路径和方式，完善两岸民间经贸交流体系。

还要畅通国内大循环依托强大国内市场，促进贯通生产、分配、流通、消费各环节，推动形成国民经济良性循环。

在参与全球经济治理方面，强调积极参与世界贸易组织改革，加强与世贸组织其他成员沟通合作，持续推进全球贸易自由化便利化。推动完善世贸组织规则，提升对渔业补贴、电子商务、投资便利化、服务国内规制、农业国内支持等议题谈判的参与能力，积极参与中小微企业、贸易与环境等议题磋商讨论。

规划同时提出，“十四五”期间要增强风险意识，并在防范对外贸易风险、跨境投资合作风险、产业安全风险等做出表述。

其中，要健全贸易摩擦风险防控和应对机制，推动形成多主体协同应对工作格局，完善贸易摩擦监测预警与法律服务机制，探索建设应，对贸易摩擦综合试验区，充分运用双边交流合作和多边争端解决机制，妥善应对贸易摩擦。

“优化出口许可制度，加强精准管控。”规划称，要加快出口管制合规体系建设，强化出口管制调查执法，有效打击出口管制违法行为。

同时要加强出口管制国际交流合作，推动发达国家放宽对华出口管制，健全不可靠实体清单等制度；拓展进口来源，加快推进农产品和能源资源进口来源多元化，提高进口风险管控能力。加强技术进出口管理，优化完善禁止限制进出口技术目录。

防范跨境投资合作风险方面，要防范利用外资风险，健全外商投资国家安全审查制度，防范对外投资合作风险，提升 “一带一路”风险防控能力。引导企业加强合规管理，规范海外经营行为。

此外，要促进贸易和产业安全联动，科学评估对外贸易对国内产业的影响，完善贸易救济调查工作体系，丰富贸易救济政策工具，健全产业损害预警体系，扩大贸易调整援助试点，加强贸易救济措施效果评估。

完善产业联系机制，建立健全调查和评价制度，加强应对外部冲击的风险预警与防控。促进国际产业安全合作，推动形成更多维护全球产业链供应链开放、稳定、安全、顺畅的积极共识，实施阻断外国法律与措施不当域外适用办法等规定,坚定维护中国企业合法权益。