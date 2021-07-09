中国首次从吉尔吉斯斯坦引渡逃犯

北京公安机关与北京市税务局最近成功打掉一特大骗取出口退税犯罪团伙，刑事拘留犯罪嫌疑人28名，并将团伙主犯杨某辉从吉尔吉斯斯坦引渡回国，这也是中国首次从该国引渡逃犯。

根据澎湃新闻报道，北京警方通报，经查，2015年8月至2019年3月期间，该犯罪团伙通过生产加工不具备使用价值的贵金属元器件，伪装成“空心电感器”“模数信号转换器”等可退税的高科技产品出口，用于骗取出口退税，涉案金额460亿元人民币（96亿新元）、涉出口退税款18亿元人民币。

针对主犯杨某辉逃至境外的情况，北京公安机关报请公安部通过国际刑警组织对其发布红色通报。今年2月，吉尔吉斯斯坦警方将杨某辉抓获，北京公安机关随即会同江苏等地公安机关，汇总各地证据材料，完善证据链条，按期提出引渡请求。

4月，吉方批准引渡。在公安部猎狐办的协调指导下，北京、新疆公安机关、边检部门，会同属地相关单位密切配合，就赴边境接收、防疫检测等事项进行了周密准备。4月23日，工作组成功将杨某辉通过陆路口岸押解回国，并就地完成21天医学隔离观察。日前，杨某辉已被检察机关依法批准逮捕，案件正在进一步工作中。

北京警方表示，下一步，北京公安机关将与税务部门密切协作，深入推进全警实战大练兵，坚持专项行动与常态化打击相结合，坚决维护税收秩序，有力服务首都经济社会发展。