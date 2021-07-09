700多万疫苗打不到300万 台湾医界质疑速度太慢

蔡英文日前宣布台湾已有疫苗700多万剂，但截至昨天（8日）上午10点，全台仅施打280万剂左右，整体覆盖率一成多，高雄市长陈其迈昨在防疫记者会向中央请命，打得快的县市应先给，“不要让速度快的同学等速度慢的同学”，高雄县、市两大医师公会也认为，赶快配发，愈快打愈能建立群体免疫力。

据联合新闻网报道，根据高雄市政府统计六都排序，至7日为止，六都AZ疫苗使用率高雄市98.5%居冠，其次是台中97.7%、台南市95.4%，莫德纳部分高市使用率46.2%，其次是桃园市45.3%、台南市39.5%。

陈其迈说，在总额控管之下，打得快的县市应先请领疫苗，以加快接种速度。否则像高雄现阶段，就在终点等后面跑慢的人，整体施打速度无法加快。

高雄县医师公会理事长王宏育也针对发放疫苗“卡卡”发声。他说，“县市要多少，只要不超过规划的配额就给人家吗”，“你不拨来，人家一打完就唱空城”。

高雄市医师公会理事长赖聪宏也持相同见解，认为打得快的要先给，愈早打愈有助于建立群体免疫力，也能愈早提前解封。

王宏育说，据他估算，全台一天若能打1%，即施打23万剂，按此打速，两个月疫苗覆盖率即达六成，“就毕业了”。就算单日目标打个五折，四个月内也是能打完。但事实上，指挥中心7月1日至7日全台拨64万剂，平均一天是9万剂，难怪北市联合医院阳明院区胸腔科医师苏一峰会在面簿发文，“打速太慢”。

“至8日上午10点为止，全台约打280万剂，其他数百万剂疫苗为何不快下放？”台湾医界最近对此问题纷感不解，南部一名医师表示，看不懂中央控管疫苗的逻辑，扣住疫苗究竟是要人家来求中央才给，还是怕疫苗快速拨下后，后续断货无以为继，政府没面子？