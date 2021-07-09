中国监管机构要求许家印尽快化解恒大债务困境

据知情人士透露，中国国务院金融稳定发展委员会在与中国恒大集团董事局主席许家印会面中，要求其尽快化解债务困境，避免引发金融风险。

据彭博社报道，最高金融监管机构与许家印6月底的此次会面，体现有关部门对恒大债务风险传导至金融系统的深度担忧。其中一位知情人士称，金稳委官员敦促许家印考虑通过引入战略投资者等方式尽快解决债务问题，避免引发系统性金融风险等冲击。另一位知情人士称，许家印亦表示其正与地方政府等讨论方案。

中国监管层迄今并未就恒大有过明确表态，市场也在寻找各种政府是否会提供支持的蛛丝马迹，月初许家印受邀观礼中国共产党成立100周年大会的消息一度带动恒大地产境内公司债券走升，此后再度回落。

一位知情人士还提到，在此次与金稳委会面大约一个月前，中国央行等监管机构曾约谈过恒大，督促其加快出售资产、削减债务并及时偿还负债。

中国央行和银保监会未立即予以评论，恒大集团暂未置评。上述人士不愿具名，因未获授权对外评论。

作为全球负债最多的房地产公司，恒大去年末总债务规模已升至1.95万亿元，近期公司一直在努力减负债降杠杆，最新恒大称已满足监管所提“三条红线”之一，其有息负债总额已减至约5700亿元。但整体仍难提振市场信心，恒大股价今年下跌逾36%至四年低点，旗下长期美元债价格也基本都打六折。