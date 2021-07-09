郦英杰告别信：台湾不会离开我

美国在台协会（AIT）处长郦英杰即将离任，他今天写了一封给台湾的道别信，细数他对台湾的感情及他对台湾的认识，向大家介绍他派驻台湾三年于他的意义，“当我说担任AIT处长其实是我这辈子的荣幸，也让我得以实现长期职业生涯中的抱负与理想，这么说一点也不为过”，并说虽然自己即将离开台湾，但台湾不会离开他。郦英杰还说，对美国来说，台湾正是共享利益与共享价值交集的典范。

根据联合新闻网报道，郦英杰在信中说，他19岁时第一次离开家乡就是来台湾，从那时起，台湾就成了交流与理解、探索与冒险的同义词，台湾有让人眼花撩乱的异乡风情，也代表着意想不到的崭新机会，他尝试了水饺和臭豆腐，并学习如何在挤满单车和机车的大街小巷穿梭自如，他一方面努力用粗浅的中文让别人听懂他说的话，他发现无论走到哪里，迎接他的都是满满的亲切友善与热情好客。

郦英杰说，台湾首先点燃了他对亚洲（尤其是台湾）的毕生兴趣，也激发了他对跨文化理解和共享目标，也就是外交工作的终身热忱，他也曾派驻其他地点，多数是在大中华区域，但台湾经历与回忆始终常存他的心，最后能以美国驻台最高层级外交官的身分回来这里，可说是多年职涯的高峰，显然他这一生注定与台湾有着深刻的连结，或者叫作“缘分”，才让他一次又一次地到台湾。

郦英杰说，常有人问他为什么这么喜欢台湾，如果一定要他从个人与专业的角度解释对台湾的喜爱与敬佩之情，他通常会提到台湾的民主、科技、美台关系和他的台湾经验。

郦英杰说，台湾兼具活力与稳定、进步与延承、还有创新与传统，他每次回到这里，都对台湾社会在各个方面日新月异的进步感到惊艳不已，另外，台湾在许多最先进的科技产业上持续为全球创新树立标竿，但同时，台湾的社会稳定和文化传承依旧令人钦羡佩服，尽管生活充裕且形象良好，台湾人民却依然谦虚朴实、平易近人。

郦英杰说，对美国来说，台湾正是共享利益与共享价值交集的典范。美台伙伴关系的重点在于确保科技发展能够嘉惠、而非伤害双方的经济，科技突破则应被用于巩固、而不是破坏彼此的原则。美台之间自由、多元、平等及透明等共享价值，时时激励彼此努力在世界各地打造民主社会的韧性。而双方也持续寻求新的方式，为解决全球问题做出贡献。

郦英杰说，他相信每任处长都会同意，他们离开台湾时的美台伙伴关系，比起他们刚上任时都更上一层楼。同样地，当他向AIT告别的那一天，心中将充满肯定与成就感，因为他知道美台伙伴关系比以往都更加深刻和强健，他也对自己能为美台关系今天亮眼的进展小有贡献，而深感骄傲。

郦英杰说，比起那些，他更难忘的是台湾在他生命中所留下的深刻印记，他永远记得在台湾度过的第一个圣诞节、第一个农历新年，永远记得台湾朋友的真挚与温暖、教会同伴坚定的信仰、炎炎夏日来一碗芒果冰的沁凉、资源回收车沿街播放“给爱丽丝”的回音，还有巷弄中扑鼻而来的茉莉花香，这些都会是他毕生珍藏的美好回忆之一，是每一位台湾朋友以各种不同的方式，让他和家人的生命更加地丰盛美好，他要衷心地谢谢大家。