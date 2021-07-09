台确诊病例微升 新增36例12人死亡

台湾今日公布新增36例冠病确定病例，其中32例为本土病例，四例为境外移入；另外，确诊个案中新增12例死亡。

根据联合新闻网报道，台湾中央流行疫情指挥中心表示，今日新增32例本土病例(其中13例为居家隔离期间或期满检验阳性者)中17例为男性、15例为女性，年龄介于未满5岁至70多岁，发病日介于本月1日至7月8日。个案分布以台北市19例最多，其次为新北市11例、桃园市两例；其中14例为已知感染源、一例关联不明、17例调查中，相关疫情调查持续进行中。

指挥中心昨天公布，台湾三级警戒四度延长到7月26日，并指“力拼7月26日降级才是真正目标”，也公布各行业“微解封”条件，列出超过20张图卡，但被指标准不一、细节复杂，还出现开放电影院、健身房但不开放安亲班、幼儿园等状况，让许多业者、家长无所适从。

指挥中心昨邀经济部、交通部、教育部、文化部等，一次公布多项微解封条件，包括餐厅、风景区、游乐区、电影院、博物馆、健身房等场所适度松绑，宗教场所只要做好相关规范就能实体开放。此外境内旅行团也解禁，放宽九人以下小型旅行团，剧组在防疫措施下可拍摄。

不过，各县市对于开放餐厅内用都持不同意见，桃园市长郑文灿罕见“逆时中”，坚持餐厅和夜市维持仍不能内用。新北市长侯友宜则表示，严格管制是新北的最高原则，台北市长柯文哲说，北市尚在观察期，脱口罩群聚吃饭最危险，应该摆最后。

对比电影院、美术馆等室内场馆开放，图书馆、钓虾场等场域却不开放，此外开放九人以下旅行团，但家庭聚会却禁止五人以上群聚，标准不一不仅民众看不懂，地方政府实施更是难上加难。

此外，有关健身房微解封条件，其中一项“个人运动器具（禁止混用）”，也让相关业者不解，认为“禁止混用”等于不要开，并称不相信有哪一间健身器材可以不混用，恐怕也让健身房面临遭检举窘境。而相较休闲产业大幅度开放，补习班、安亲班、幼儿园仍维持停课状态，让许多家长气得大骂，恐再延伸一波乱象。

近期包括自购的62万剂阿斯利康疫苗及日本追加捐赠的113万剂阿斯利康疫苗相继到台，指挥中心研拟开放第九类、第十类民众施打。