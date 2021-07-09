王岐山：三个公报是正确处理中美关系根本遵循

中国国家副主席王岐山在纪念基辛格秘密访华50周年活动上强调，中美三个联合公报为双方正确处理中美关系提供了根本的遵循。双方要坚持三个联合公报精神，尊重彼此主权、安全、发展利益，通过对话协商妥善处理分歧摩擦，平衡解决彼此关切，这是保持中美关系稳定向前发展的关键。

根据中评社报道，中国人民外交学会与美中关系全国委员会美东时间昨晚举行上述活动。王岐山发表主旨演讲时说，希望中美两国能够求同存异。双方要着眼新形势、新变化，不断拓展共同利益。世界在发展，中美之间可以合作的领域不是缩小了，而是更大了。要加强人员交流，夯实两国民心基础。他说，滥用国家安全，操弄意识形态分歧，给两国正常交流设置障碍，是逆历史潮流而动。

王岐山指出，美国对华战略要避免形成误导误判之间的恶性循环。美方以竞争为名，把中方打造为“假想敌”，刻意营造猜忌对立、胜败对决的气氛，可能导致战略误导，诱发战略误判，战略误判放任战略误导。他说：“美方应当认清自身的最大挑战，不在外国，更不是中国，可以肯定的说就是在美国自身。”

王岐山表示，中华文明和美国文化有着重大的差异，但在哲学、生命科学、人性等各个层面均可找到共同之处，可以相互理解，包容互鉴，共同发展。只要秉持全人类命运与共的理念，中美两国之间的问题就不会根本对立，就不会不可调和，就能找到一条和平共处合作共赢的道路。

报道指出，当前中美关系正处于战略竞争的紧张时期，当年困扰中美关系的最大问题--台湾问题再度浮上水面，成为可能引爆两国冲突的突出问题。王岐山在该场活动中强调遵循中美三个联合公报，显示出中方最关注涉及中国主权、安全和发展的问题。

在线出席同场活动的美国前国务卿基辛格通过预录视频，回顾了1971年7月秘密访华开启美中双方对话，为1972年2月尼克松总统访华铺路。

基辛格指出，尼克松访华时，双方达成了一系列共识，其中最重要的就是美方认识到，台湾是中国的一部分，世界上只有一个中国。美方不挑战这一立场。与此同时，毛泽东主席也明确表示，台湾问题的解决可能会是一个长期的过程。在随后的几十年间，双方本着相互克制的基础，致力于解决一系列问题。

基辛格还说，50年过去了，我们当前所面临的局势，更加需要双方合作。1971年访问的前提依然是有效的，甚至比当时更加有效。美中关系依然至关重要，甚至比1971年更加重要。美中之间产生任何的冲突，而将使世界分裂。让世界上的国家选边站队，也将会给世界造成分裂，会让有关的紧张局势更加复杂难解。

基辛格表示，美国人倾向于就眼前的问题寻找务实的解决方案，而中国根据自己的历史传统，倾向于从历史演进的角度来看待国际关系。如何将处理问题的长远和近期的因素相匹配，并不是简单的事情。

基辛格希望美中双方能够尽早的再次进行认真的对话，来讨论双方的主要问题。双方应当各自指定元首所信任的人士来牵头进行有关的对话。他指出，也许对话不能解决所有问题，但应当将有关探讨基于一个前提，那就是美中之间的战争对全人类是难以言说的灾难。