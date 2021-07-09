香港支联会副主席邹幸彤被控一项煽惑他人明知而参与未经批准集结罪，案件押后至7月30日，不准保释，今（9日）在西九龙裁判法院进行保释复核。邹幸彤没有法律代表，自行陈辞。裁判官陈慧敏听毕控辩双方陈辞后，拒绝邹幸彤保释申请，辩方保留八天保释复核权利，保释复核聆讯将于7月16日进行。

据明报报道，身穿白恤衫、束马尾的邹幸彤手持文件上庭，称“多谢大家来”。她向陈慧敏申请豁免《刑事诉讼程序条例》第9P条“对报道保释法律程序的限制”，陈慧敏称，看不到涉及社会公义或其他原因而可以豁免，拒绝其申请。

邹幸彤随后开始保释申请陈辞，陈慧敏听毕控辩双方陈辞后，拒绝其保释申请。

控罪指称，邹幸彤于5月29日至6月4日期间，非法煽惑其他身份不详的人，参与未经批准的公众集结。据了解，控方指控邹幸彤涉于5月29日的facebook帖文《烛光无罪 坚守阵地》及刊于6月4日《明报》的文章《烛光承载良知重量 港人执着说出真相》，煽惑他人参与被禁止的集会。

支联会常委麦海华在庭外见记者时称，对邹幸彤的保释申请被驳回感失望，又提到邹幸彤其中一则facebook帖文涉宣传七一游行，但当时游行上诉仍然进行，帖文后来亦已删除，反问香港是否不容许发表意见，认为警方扼杀香港人表达意见的自由。