曾随嫦娥五号登月的中国水稻今天收割

华南农业大学国家植物航天育种工程技术研究中心副主任郭涛和航天育种中心副研究员、实验室主任王加峰今天在华农实验基地收割“登月水稻”。这些稻种八个月前曾跟随嫦娥五号航天器进行了一次长达23天的环月旅行，在深空环境中历经宇宙射线的照射，并安全返回地球，“落户”广东。

根据南方+客户端消息，这些水稻八个月后已有大半个人高，每粒稻种约有1厘米长，通体呈米白色和褐色，捧在手掌里有点扎人。

据报道，航天育种中心的30余名师生本月1日也来到基地大田，对这批水稻进行了一轮精准采集。



“学生们要按照提前分配好的任务，‘认领’自己所负责的水稻。在小心地查看水稻根部所挂的编号后，他们会给每株水稻采集四穗左右、共约500粒的稻种，放到有编号的信封里。”郭涛说，这些稻种被带回实验室后，将被分成不同的小样本，开展一些生物学或非生物学的研究，以检测水稻的品质。

这批水稻采取的是单穴单株的插秧方式，从空中俯瞰可以发现，这片实验田略显得有些稀疏。在它们的两侧，两片稻田像“格子”一样蔓延出去，每个格子都呈现出青黄有差、高低各异的不同性状。

航天育种中心老师肖武名带着学生谢华斌行走在“格子”里。他们右手握着一根竹杖，沿途将水稻分开，在稻田里辟出一条道路。碰到“合眼缘”的水稻，肖武名会再用竹杖敲打一下它的枝叶，看看是否茁壮、抗倒伏能力如何，以及结实率是否理想。

普通人可能一眼就喜欢上那些高大、青绿的水稻。“这是我们对一份稻种材料的第一印象，看看它的高矮胖瘦如何、结实率、早晚熟的程度等等。太高、太青绿的水稻，可能存在易倒伏、晚熟等问题。高度适中、颜色金黄、结实率较高的，我们会在本子里登记好，后续进一步观察研究。”他说。

报道称，这批水稻的后代不久将在实验室里开始育秧，并被移栽到大田里；未来几年，它们会在广东的土地上继续自己的世代繁衍，纯化优良性状，有望成为100%中国原创的水稻新品种。

