胡知鸷任瑞信中国区首席执行官

瑞士信贷（Credit Suisse）今天任命胡知鸷为中国区首席执行官，接替就职两年后离开该行的唐臻怡。

综合彭博社与澎湃新闻报道，这家总部位于苏黎世的银行今天宣布，前中国区首席执行官唐臻怡将寻求金融行业之外的新机遇，胡知鸷的任命立即生效。已在瑞信工作了20年的胡知鸷将不再担任该行中国副董事长，但将继续担任其在华证券合资公司瑞信证券（中国）有限公司的董事长。

这一高管变动，正值瑞信全力发展中国证券业务之际——该公司正在各个业务和职能部门招聘60多名专业人士。瑞信于去年6月份成为了上述证券合资公司的大股东。

胡知鸷将与瑞信亚太和大中华区的领导团队合作，向大中华区首席执行官杜英树（Carsten Stoehr）汇报工作。

杜英树表示：“无论在亚太区还是全球范围内，中国市场对于瑞信都具有重大战略意义。我们对不断开放的中国市场的长期发展抱有坚定信心，并将继续大力投资发展在华业务。作为一家具有雄厚投行业务能力的全球领先财富管理机构，瑞信的目标是以我们的全球优势竭诚服务在华客户。”

胡知鸷在中国金融市场有着长达25年的经验，她服务于瑞信的20年中，成功实现多个重大项目的落地。之前她曾担任瑞信中国副董事长以及中国区投资银行业务负责人等多个重要职务。在担任瑞信中国副董事长期间，她领导瑞信于2020年6月成功控股在华证券合资公司，即瑞信证券(中国)有限公司。胡知鸷是前中共总书记胡耀邦的孙女，在瑞信深耕20年。

2020年6月1日，瑞信宣布完成对瑞信方正证券的增资，正式取得在华合资证券公司的控股权。同时，瑞信中国区副主席、瑞信方正现任董事胡知鸷获任命为瑞信方正董事长一职。