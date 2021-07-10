孟晚舟案法官未同意引入汇丰新证据

加拿大不列颠哥伦比亚省高等法院昨天就孟晚舟的律师要求引入新证据的申诉做出判决，法官不同意引入从汇丰银行获取的新证据。这意味着，孟晚舟在8月举行的引渡案最后阶段审理中，将无法使用这些新证据来作为推翻美方引渡要求的依据。

根据路透社和央视新闻客户端报道，6月29日和30日两天，法庭就孟晚舟的律师申请引入新证据进行了听证，辩方和检方律师就此进行辩论。

孟晚舟法律团队通过香港的一家法院从汇丰银行收到了300多页的内部文件，这些文件包括汇丰银行和华为公司往来的电子邮件、内部报告、会议纪要和客户管理系统报告等。律师团队认为，新证据可以证明，孟晚舟并未对汇丰银行进行欺诈，并可作为推翻美国引渡要求的基础。

负责此案的不列颠哥伦比亚省最高法院副首席法官霍姆斯(Heather Holmes)不同意这种说法。霍姆斯说，她的理由将在大约10天内以书面形式公布。

“我们尊重法院的裁决，但对这一结果感到遗憾，”华为加拿大分公司在裁决后发布的一份声明中说。公司坚称，这些文件表明汇丰知道华为在伊朗的业务往来，这证明美国对此案的解释“明显不可靠”。

加拿大政府没有立即回应置评请求。

孟晚舟定于8月初出庭。她的引渡审讯定于8月底结束。

美国指控49岁的华为首席财务官孟晚舟误导汇丰并诱使其进行与伊朗有关联的交易，导致银行面临违反制裁规定的风险。加拿大当局应美国的要求，2018年12月在温哥华机场逮捕孟晚舟，并将其一直软禁在温哥华。