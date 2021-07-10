中国官媒针对腾讯阿里等被罚发文：垄断再无侥幸空间

针对腾讯阿里美团滴滴等多家互联网企业被罚，中国官媒《经济日报》今天发文指出，此次处罚打破了很多人对于垄断行为的种种侥幸心理，强调反垄断法面前一视同仁，绝非一句空话，但对新兴产业包容审慎的监管态度并未转向。

文章说，此次被处罚的企业共计30余家，除了行业巨头，还有普通企业甚至国有企业，只要被认定为违法实施经营者集中，一个也无法逃脱。

文章还反驳了“法不责众”、“大而不倒”。“法不责老”的说法，称跟维护全国统一大市场和公平竞争比起来，再大的企业也必然受到法律约束，没有什么“老虎屁股摸不得”。这一信号越来越清晰。

文章同时也说，从这次的处罚来看，多家企业只能算中小企业，被认定违法实施经营者集中后，也同样被罚。这说明，只要胆敢破坏市场秩序，大小企业均要付出代价。还有一些涉案企业中有不少传统企业，例如纽仕兰是乳制品企业，广州恒大足球是文体企业，三菱重工还是国外的制造企业，强调反垄断执法是针对整个市场环境的净化。

文章还指出，地方政府同样也要受到约束。近日，市场监管总局等五部门联合发布的相关细则，要求各地严格遵循公平竞争审查制度框架，重点关注妨碍平等便利退出市场、以奖补方式变相指定交易和实行地方保护、影响平等使用生产要素等企业反映比较强烈的问题，推动形成高效规范、公平竞争的国内统一大市场。

文章最后说，上述情况充分证明，中国强调反垄断法面前一视同仁，绝非一句空话。要强调的是，反垄断也好，加强公平竞争审查也好，意在建设市场化、法治化、国际化的营商环境，用制度来保障和鼓励创新，对新兴产业包容审慎的监管态度并未转向。只是，创新不能践踏法律红线、不能挑战道德底线，更不能侵犯消费者权益。对此，市场主体务必铭记于心，因为垄断再无侥幸空间，“出来混，早晚都要还的”。