乐玉成：搞砸中美关系是最大的政治不正确

中国外交部副部长乐玉成昨天接受专访时说，把中美关系搞糟了、搞砸了，让世界上两个主要大国发生对抗冲突，是最大的政治不正确，并称像美国这样的超级大国，面临的最大挑战永远是来自内部，搞垮中国绝不是解决美国问题的药方。

根据观察者网报道，乐玉成接受专访时表示，美国前国务卿基辛格秘密访华50周年，50年来中美关系的历史经验归结为一条就是，合则两利，斗则俱伤。美方有人宣称对华接触的时代已经结束，这个结论显然站不住脚。事实证明，中美通过50年的接触与合作，为世界办成了许多大事，解决了很多难题，包括推动冷战结束，应对恐怖主义、维护世界和平与稳定等。

乐玉成指出，美国企业、民众从接触中国中也获得了巨大好处。中国希望美方回归理性，回到对话合作的正道上来，不要把对抗中国当政策，把打压中国当作“政治正确”。把中美关系搞糟了、搞砸了，让世界上两个主要大国发生对抗冲突，恰恰是最大的政治不正确。

乐玉成还说，美方一些人千方百计想把国内问题转嫁到中国身上，像美国这样的超级大国，面临的最大挑战永远是来自内部，搞垮中国绝不是解决美国问题的药方。中国无意跟美国搞什么竞争，而是追求不断超越和突破自己。所谓“从实力地位出发”同中国打交道，骨子里是霸权心态和冷战思维，无非就是秀肌肉、舞大棒吓唬人。他强调，中国人是吓不倒的，历史上一穷二白、小米加步枪的时候也没有怕过谁，现在更没理由怕什么“实力地位”。

乐玉成表示，美国称“回归多边主义”，但行动上却是拼凑和复活排他性的“四边机制”、“五眼联盟”、“七国集团”。这种小圈子、小集团的规则充其量只是世界上 1/10人的规则，根本代表不了国际社会。

乐玉成还表示，美国衰落的不是实力而是霸权。就实力而言，美国仍是全球位居第一的大国、强国，在相当长时间内都难以被超越。但实力再强，国霸必衰，霸权不得人心。另外，他也指出，对一个大国来说，思想的衰落比实力的衰落更危险。

乐玉成还提到美国在“一带一路”建设七年多后提出的B3W（重建更美好世界）计划，称这不仅抗衡不了“一带一路”，反而进一步证明了“一带一路”是正确之路、未来之路。

谈到人权问题，乐玉成表示，民主、人权不是标语口号，不是用来当摆设的花瓶。它必须保障人们拥有工作、住房、温饱、受教育、医疗、养老等基本人权。中国共产党百年奋斗历程所取得的辉煌治理成就就是最成功的民主、最有说服力的民主。 可以说中国共产党在人权问题上不仅无可指责，而且应该给其颁金牌、授勋章。

乐玉成说，美西方国家没有资格跟中国讲民主和人权，他们本身人权记录劣迹斑斑。历史上，他们对土著居民搞种族灭绝，对少数族裔搞歧视迫害。美国西进运动大肆杀戮和驱逐印第安人；加拿大原住民寄宿学校旧址先后发现200多具儿童遗骸等等。这样的国家居然好意思以“人权卫士”、“人权教师爷”自居，对别国颐指气使、指手画脚，说穿了就是打着人权旗号行干涉他国内政之实。

乐玉成还表示，美方一些人关心中国的人权，总给人一种 " 黄鼠狼给鸡拜年 " 的感觉。他指出，第一个颁 “禁穆令”的就是美国，但美国却为在新疆地区过着幸福生活的中国穆斯林操“人权”的心，形容这是“荒唐可笑”的。

谈到病毒溯源问题上，乐玉成表示，中方始终秉持开放、透明、合作的态度，已两次邀请世卫组织专家来华进行溯源研究合作。个别大国罔顾事实，把严肃的科学问题政治化，企图以情报人员炮制的阴谋论来质疑科学家的共识，来挑战世卫组织的权威报告。

他说，美方如果真的在乎真相与透明，理应接受国际调查，弄清楚美国疫情的源头、美国抗疫不力的原因、美国生物实验基地存在的问题，而不是拿着手电筒，只照别人，不照自己。