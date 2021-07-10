成龙“七一”讲话座谈会表态：要做党员

香港影星成龙在中国电影家协会组织的一个座谈会上表示，很荣幸成为中国人，但也很羡慕其他在座的（中共）党员，并表态“要做党员”。

根据“中国电影报道”在官方微博分享的一则视频片段显示，成龙前天（8日）在中国电影家协会在北京组织召开电影界学习“七一”重要讲话精神座谈会上作出的上述表态。

成龙在学习“七一”讲话座谈会上表示：“我要做（中共）党员”。（视频截取）

据报道，除了成龙，参与座谈会的还有中国老牌电影人陈道明等，他们和专家学者一起分享各自的学习感受和今后的工作方向。

陈道明表示：“我是跟随中国共产党66年，从我们青少年起，从我们少年戴上红领巾，那时候唱着《我们是共产主义接班人》，我们不管是不是共产党的一员，爱国，热爱这个国家，热爱这个人民。"

参与了庆祝中国共产党成立100周年文艺演出《伟大征程》的成龙，也对中国共产党伟大的百年征程，感慨万千。

成龙赞叹八路军不易，他说，“那些兵穿着草鞋，拿着单发子弹，对着机关枪，拿大刀长矛对着他们的先进武器，我觉得我们共产党的那些八路军，真的是太了不起！”

成龙还感慨自己要做党员：“我常常跟自己讲，在外国常讲，proud to be Chinese，我很荣幸成为一个中国人，但是我也很羡慕你们是党员，就觉得共产党真的太伟大了，党讲的话，他们承诺的东西，不用百年，几十年后一定会实现，我要做党员。”