湖南大学和湘潭大学就舱外服成果归属发布联合声明

针对连日来备受关注的“飞天”舱外航天服设计成果归属争议，湖南大学和湘潭大学昨晚发布联合声明，称该科技协作项目由某航天部门与湘潭大学于2014年签署合同书，项目负责人为湘潭大学马秋成，技术负责人为时任湘潭大学讲师、现任湖南大学助理教授罗建平。

根据中新网报道，联合声明称，“神舟十二号”成功升空以来，多家媒体对“舱外航天服”工业设计进行了报道。该科技协作项目由某航天部门与湘潭大学于2014年签署合同书，项目负责人为(湘潭大学机械工程学院教授)马秋成，技术负责人为罗建平(湖南大学设计艺术学院助理教授，时任湘潭大学讲师)。

声明说，2016年1月，项目通过验收总结。同年7月，罗建平从湘潭大学辞职，赴清华大学攻读博士学位。2020年9月，罗建平博士毕业后进入湖南大学工作，在设计艺术学院任助理教授，并组建航天产品科研团队。在此期间，罗建平一直从事航天服的设计研发与完善工作。

中国航天员在中国空间站首次出舱使用的、中国自主研制的新一代“飞天”舱外航天服（舱外服）的设计成果归属此前引起了争议。湖南大学微信公号发文称舱外航天服的工业设计任务由该校助理教授罗建平领衔的团队承担；而湘潭大学教授马秋成则认为，该项目是由湘潭大学团队争取中标的，罗建平是在湘潭大学工作时参与的这个项目。