中国驻越使馆提醒公民坚决抵制当地公职人员索“小费”

中国驻越南大使馆昨天在官网发布公告，提醒中国公民坚决抵制越南当地公职人员索要“小费”，并希望中国公民文明有序入出境，切勿通过支付“小费”换取通关便利，助长当地公职人员违法违规行为并给自己带来法律和经济风险。

公告指出，中国驻越使馆多次接到中国公民反映，在出入境时被越南口岸工作人员以各种名义索要“小费”。使馆对此高度重视，已向越方有关部门提出交涉，表达严重关切，要求越方加强对公职人员管理，依法加大对索要“小费”行为的查处力度，严禁公职人员以任何形式收取“小费”。使馆表示将持续关注有关动向，坚决维护中国公民正当合法权益。

使馆随后再次提示：越南政府禁止公职人员收取“小费”，外国公民无论从航空口岸或陆路口岸入、出境越南，均无需向当地公职人员支付“小费”。希望中国公民文明有序入出境，切勿通过支付“小费”换取通关便利，更不要在空白发票和文书上签字，以免助长当地公职人员违法违规行为并给自己带来法律和经济风险。

公告还提醒，如遇口岸公职人员索要“小费”，应在不影响人身安全和现场秩序的前提下，冷静应对，严词拒绝，坚决维护自身合法权益和人格尊严。如遭到恶意刁难和纠缠，应立即联系中国驻越南使领馆寻求协助，同时注意收集保留证据，如涉事人员姓名、工作证号码、柜台号等信息，以便使馆向越方有关部门提出交涉，严肃追责。

